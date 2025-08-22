Выручка экспресс-доставки выросла на 60%

Но курьерская деятельность, по расчетам «Ведомостей», оказалась одной из самых невыгодных – ее убыточность в 2024 г. достигла 11%. На фоне падения чистых доходов курьерские компании стали придерживать рост зарплат сотрудников. Если в 2022 г. российский курьер получал чуть выше среднероссийской зарплаты, то в 2024 г. – на четверть меньше, следует из данных Росстата. «Ведомости» провели расчеты того, как растут доходы компаний сектора, сколько реально зарабатывают курьеры и из-за чего этот труд перестает быть высокооплачиваемым.