Продавцы Wildberries недовольны массовым внедрением платной доставки товаров

Продавцы Wildberries недовольны массовым внедрением платной доставки товаровЦены на маркетплейсе увеличиваются при добавлении в корзину, и это не отражается как оплата услуги
Wildberries начала активно брать деньги за доставку заказов до пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с клиентов, причем дополнительный платеж не зависит от процента выкупа заказов. На это в июле стали жаловаться участники Telegram-чата продавцов маркетплейсов. Корреспондент «Ведомостей» проверил это на двух аккаунтах – с нулевым (не было заказов вообще) и с высоким (более 70%) процентом выкупа. В обоих случаях цена товара увеличивалась, когда товар был добавлен в корзину, а в карточке отображалась меньшая стоимость. При этом отдельная услуга доставки в чеке не выделялась – накрутка просто включалась в итоговую цену позиции.
«Сумма нефиксированная, на каждую единицу в заказе, огромный разброс для товаров одной категории с одного склада, в чеке не отражается как услуга доставки, – описывал ситуацию один из пользователей Telegram-чата продавцов (около 3000 человек). – В чеке клиент видит завышение цены товара, а в случае отказа [от выкупа] наблюдает списания с баланса/карты, при этом списания могут осуществляться не одномоментно».