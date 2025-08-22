Продавцы Wildberries недовольны массовым внедрением платной доставки товаров

Wildberries начала активно брать деньги за доставку заказов до пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с клиентов, причем дополнительный платеж не зависит от процента выкупа заказов. На это в июле стали жаловаться участники Telegram-чата продавцов маркетплейсов. Корреспондент «Ведомостей» проверил это на двух аккаунтах – с нулевым (не было заказов вообще) и с высоким (более 70%) процентом выкупа. В обоих случаях цена товара увеличивалась, когда товар был добавлен в корзину, а в карточке отображалась меньшая стоимость. При этом отдельная услуга доставки в чеке не выделялась – накрутка просто включалась в итоговую цену позиции.