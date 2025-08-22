Газета
Казахстан нарастил транзит угля через Россию до многолетнего максимума

Эти отгрузки через порты Юга и Северо-Запада растут на фоне снижения поставок российского угля
Василий Милькин
При поставках через Тамань уголь из Казахстана фактически конкурирует с российским
При поставках через Тамань уголь из Казахстана фактически конкурирует с российским / Андрей Гордеев / Ведомости

Транзит казахстанского угля через территорию России в январе – июле 2025 г. вырос на 38% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года до 6,7 млн т. Об этом говорится в обзоре агентства Argus (есть у «Ведомостей»). Это максимальный показатель как минимум с 2017 г., следует из обзора (данные по транзиту за более ранние годы агентство не приводит). За весь 2024 год казахстанские транзитные поставки составили порядка 9 млн т, следует из обзора.

По данным участников рынка, которые приводит Argus, основной рост транзита пришелся на поставки через порт Тамань – они выросли год к году почти вдвое до 2,3 млн т. При этом в июле отгрузки казахстанского угля через расположенный в Тамани угольный терминал ОТЭКО достигли исторического максимума в 415 000 т (+18% к показателю июля 2024 г.).

