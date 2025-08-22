Казахстан нарастил транзит угля через Россию до многолетнего максимума

Транзит казахстанского угля через территорию России в январе – июле 2025 г. вырос на 38% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года до 6,7 млн т. Об этом говорится в обзоре агентства Argus (есть у «Ведомостей»). Это максимальный показатель как минимум с 2017 г., следует из обзора (данные по транзиту за более ранние годы агентство не приводит). За весь 2024 год казахстанские транзитные поставки составили порядка 9 млн т, следует из обзора.