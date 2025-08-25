Аналитики ухудшили прогноз экспорта СПГ из России в 2025 году

Аналитики ухудшили прогноз экспорта СПГ из России в 2025 годуДинамика отгрузок из-за санкций перейдет в отрицательную зону
Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в 2025 г. снизится на 2% к показателю прошлого года до 46 млрд куб. м на фоне антироссийских санкций. Об этом говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), подготовленном на основе консенсус-прогноза российских аналитических компаний.
В предыдущем консенсус-прогнозе в мае эксперты ожидали роста поставок в 2025 г. на 4% до 49 млрд куб. м. В феврале прогноз был еще выше – 51 млрд куб. м. В прошлом году экспорт, по данным ЦЦИ, увеличился на 3,5% до 47 млрд куб. м.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам