Аналитики ухудшили прогноз экспорта СПГ из России в 2025 году

В предыдущем консенсус-прогнозе в мае эксперты ожидали роста поставок в 2025 г. на 4% до 49 млрд куб. м. В феврале прогноз был еще выше – 51 млрд куб. м. В прошлом году экспорт, по данным ЦЦИ, увеличился на 3,5% до 47 млрд куб. м.