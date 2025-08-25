«ВСМПО-Ависма» в этом году может выйти на объемы производства уровня 2021 года

Крупнейший в мире производитель титана полного технологического цикла – корпорация «ВСМПО-Ависма» в 2025–2026 гг. планирует выйти на объемы производства, сопоставимые с 2021 г. Об этом на церемонии выплавки миллионного титанового слитка компании рассказали ее основной акционер Михаил Шелков и гендиректор Дмитрий Трофимов. По словам Шелкова, объемы выпуска титана и продукции из него после начала СВО снижались, но в 2025–2026 гг. могут вернуться «на плато». Речь идет об уровне производства в 2021 г., уточнил Трофимов.