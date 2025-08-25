Газета
Главная / Бизнес /

«ВСМПО-Ависма» в этом году может выйти на объемы производства уровня 2021 года

Продукция корпорации востребована в России и нужна дружественным странам
Денис Ильюшенков
Василий Милькин
Александр Соколов
Основные производственные мощности компании в Верхней Салде (Свердловская обл.) позволяют выпускать порядка 72&nbsp;000 т титановых слитков в год
Основные производственные мощности компании в Верхней Салде (Свердловская обл.) позволяют выпускать порядка 72 000 т титановых слитков в год / Алексей Орлов / Ведомости

Крупнейший в мире производитель титана полного технологического цикла – корпорация «ВСМПО-Ависма» в 2025–2026 гг. планирует выйти на объемы производства, сопоставимые с 2021 г. Об этом на церемонии выплавки миллионного титанового слитка компании рассказали ее основной акционер Михаил Шелков и гендиректор Дмитрий Трофимов. По словам Шелкова, объемы выпуска титана и продукции из него после начала СВО снижались, но в 2025–2026 гг. могут вернуться «на плато». Речь идет об уровне производства в 2021 г., уточнил Трофимов.

«ВСМПО-Ависма» не раскрывала объемы производства за 2021 г. В 2017 г. прежнее руководство компании планировало довести этот показатель до 32 000 т в 2021 г. Для сравнения: за 2020 г. предприятие выпустило чуть более 25 000 т титана и продукции из него.

