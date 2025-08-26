Минпромторг изучит возможность массового выпуска беспилотных катеров

Минпромторг изучит возможность массового выпуска беспилотных катеровОни нужны для обследования подводных трубопроводов, научных работ и спасения на море
Минпромторг заказывает научно-исследовательскую работу (НИР) по изучению готовности технологий и верфей для создания морских робототехнических комплексов (МРТК) гражданского назначения. Уведомление о проведении конкурса опубликовано на портале госзакупок. Стоимость НИР составляет 150 млн руб.
Как следует из материалов закупки, к МРТК относят безэкипажные катера, необитаемые подводные аппараты, морские авиационные беспилотники и специальное оборудование для их эксплуатации. Эти комплексы могут использоваться для обеспечения функционирования и развития морских нефте- и газопроводов, проведения научных исследований на море, а также для оснащения морских поисково-спасательных служб, говорится в документе.
