Ритейлеры и поставщики договорятся о стоимости товаров в долгосрочных договорах

В прежней версии документа, направленной отраслевым объединениям в июле, формулу цены в долгосрочных контрактах должно было установить правительство. В то же время основные положения поправок остались прежними. Долгосрочные контракты сети смогут заключать как с поставщиками, так и с агроагрегаторами на срок от одного года. В законе прописывается минимальная доля продаж, которая должна приходиться на продажи определенных продуктов по таким договорам. В 2026 г. она должна составлять не менее 80% всех продаж по итогам квартала, в 2027 г. – минимум 85%, в 2028 г. – уже 90%. Расторгать такие соглашения в одностороннем порядке без решения соответствующего суда будет нельзя. Также поправки вводят запрет на изменение цены чаще, чем раз в год. Делать это можно только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Этот пункт появился лишь в новом варианте изменений в ФЗ.