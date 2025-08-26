Газета
Ритейлеры и поставщики договорятся о стоимости товаров в долгосрочных договорах

Ранее Минсельхоз предлагал установить диапазон цен на них
Полина Гриценко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз) предложило поставщикам и торговым сетям самостоятельно устанавливать цену или формулу расчетов на некоторые продукты в долгосрочных контрактах. Такое изменение ведомство внесло в виде поправок в закон о торговле: соответствующее письмо было направленно 21 августа в отраслевые союзы («Ведомости» ознакомились с его копией). Подлинность документа подтвердили менеджер производителя продуктов питания и представители двух ассоциаций, получивших его.

В прежней версии документа, направленной отраслевым объединениям в июле, формулу цены в долгосрочных контрактах должно было установить правительство. В то же время основные положения поправок остались прежними. Долгосрочные контракты сети смогут заключать как с поставщиками, так и с агроагрегаторами на срок от одного года. В законе прописывается минимальная доля продаж, которая должна приходиться на продажи определенных продуктов по таким договорам. В 2026 г. она должна составлять не менее 80% всех продаж по итогам квартала, в 2027 г. – минимум 85%, в 2028 г. – уже 90%. Расторгать такие соглашения в одностороннем порядке без решения соответствующего суда будет нельзя. Также поправки вводят запрет на изменение цены чаще, чем раз в год. Делать это можно только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Этот пункт появился лишь в новом варианте изменений в ФЗ.

