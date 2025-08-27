Для системы планирования полетов дронов в общем пространстве согласовали бюджет

Создание региональной инфраструктуры для контроля БПЛА является крайне капиталоемким процессом, замечает Нургалиев. Он включает не только закупку радиотехнических средств, сенсоров и серверного оборудования, но и строительство наземных опорных сетей, каналов связи и центров обработки данных. В рамках общего бюджета ЕИС ПИВП на 10,4 млрд руб. эти работы могут составить до 30–40%, если их включить в первый этап. При масштабировании на все регионы страны расходы кратно возрастут, ожидает он. По открытым данным о закупках, стоимость отдельных комплексов может исчисляться сотнями миллионов рублей на регион, замечает Блик. В структуре бюджета ЕИС ПИВП это заметная доля, но основной объем средств все же уйдет на разработку и внедрение центральной платформы, указывает он.