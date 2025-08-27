Для системы планирования полетов дронов в общем пространстве согласовали бюджет

Для системы планирования полетов дронов в общем пространстве согласовали бюджетДо конца 2027 года на эти цели могут направить более 10 млрд рублей
Росавиация согласовала финансирование первого этапа создания единой цифровой платформы для организации воздушного движения (ЕС ОрВД) с учетом пилотируемых и беспилотных авиационных систем (БАС). На это до конца 2027 г. бюджет может выделить около 10,4 млрд руб. Об этом говорится в письме руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова в Минтранс, Минпромторг и курирующему транспорт вице-премьеру Виталию Савельеву от 23 июня 2025 г. Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник в одной из структур, близкой к авиационным регуляторам.
Основой ЕС ОрВД станет ЕИС ПИВП (Единая интегрированная система планирования использования воздушного пространства), говорится в письме Ядрова. Создание системы заложено в федеральный проект «Развитие инфраструктуры БАС» нацпроекта по БАС. Но в имеющейся у «Ведомостей» версии нацпроекта от конца 2024 г. на создание системы было предусмотрено лишь 4 млрд руб. до конца 2030 г. из бюджетных источников, финансирование планировалось выделять с 2027 г.
Техзадание на реализацию первого этапа – создание ЕИС ПИВП – было согласовано с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (ГК по ОрВД, единая структура по аэронавигационному обслуживанию в России), АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Росавиацией без замечаний, указано в письме. Система будет создаваться и внедряться в два этапа: первый этап – 2025–2027 гг., второй – 2028–2030 гг. Для создания ЕИС ПИВП во II квартале 2025 г. было запланировано заключение контракта между ГК по ОрВД и «Алмаз-Антеем» как единственным исполнителем, следует из документа.
«В настоящий момент идут работы по заключению контракта. В ближайшее время он будет заключен», – сообщил «Ведомостям» заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий. Представитель Росавиации подтвердил, что ведомство и ГК по ОрВД продолжают работу по созданию ЕИС ПИВП, «сопряженной с централизованной интегрированной базой данных ЕС ОрВД». Сейчас, по его словам, согласовано техзадание, а до конца III квартала планируется заключить контракт с «Алмаз-Антеем». Собеседник добавил, что новая система обеспечит бесконфликтное планирование полетов беспилотных и пилотируемых воздушных судов в едином пространстве, что позитивно отразится на безопасности, а также расширит использование беспилотников.
Представитель Минпромторга переадресовал запрос «Ведомостей» в Минтранс. «Ведомости» направили запросы в Минтранс и ГК по ОрВД.
В мае «Ведомости» писали о том, что в восьми регионах создадут инфраструктуру для контроля за беспилотниками, что следовало из закупок, размещенных с конца апреля по начало мая 2025 г.
По всем закупкам были практически сразу подведены итоги, и в качестве заказчика в договорах указана ГК по ОрВД, а генподрядчиком – «Алмаз-Антей». Общая сумма контрактов во всех восьми регионах составила 642 млн руб. Регионы закупали отдельные решения для экосистемы автоматического наблюдения за воздушным пространством, для того чтобы дроны стали видимы пилотам самолетов и диспетчерам, объяснял генеральный директор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин.
В случае с ЕИС ПИВП трудность заключается в том, что речь идет не о локальной IT-системе, а о платформе, которая должна интегрировать планирование воздушного движения, базы данных и сервисы для пилотируемой и беспилотной авиации, обращает внимание директор компании «Беспилотный флот» Антон Блик. Основная сложность – это не только «собрать IT-систему», а интегрировать в единый контур существующие разнородные базы данных, протоколы и регламенты использования воздушного пространства, соглашается гендиректор компании «Сеть свободного сотрудничества», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Иосиф Нургалиев. Это требует сопряжения с работающими системами ОрВД, высокой надежности, резервирования и информационной безопасности, перечисляет Блик.
Размер финансирования вполне соответствует масштабу выполняемой задачи, полагает Блик. Сумма в 10,4 млрд руб. на первом этапе выглядит реалистичной для проектирования, разработки и пилотного развертывания, разделяет его точку зрения Нургалиев. Но, как показывает практика, к 2027 г. почти наверняка потребуется дополнительное финансирование, учитывая рост требований к беспилотной авиации, предупреждает он.
Создание региональной инфраструктуры для контроля БПЛА является крайне капиталоемким процессом, замечает Нургалиев. Он включает не только закупку радиотехнических средств, сенсоров и серверного оборудования, но и строительство наземных опорных сетей, каналов связи и центров обработки данных. В рамках общего бюджета ЕИС ПИВП на 10,4 млрд руб. эти работы могут составить до 30–40%, если их включить в первый этап. При масштабировании на все регионы страны расходы кратно возрастут, ожидает он. По открытым данным о закупках, стоимость отдельных комплексов может исчисляться сотнями миллионов рублей на регион, замечает Блик. В структуре бюджета ЕИС ПИВП это заметная доля, но основной объем средств все же уйдет на разработку и внедрение центральной платформы, указывает он.