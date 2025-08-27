Логисты признали усиление таможенного контроля за стоимостью импорта

Федеральная таможенная служба (ФТС) в августе 2025 г. усилила контроль за таможенной стоимостью ввозимых товаров, в том числе в части включения в нее затрат на услуги платежных агентов. Об этом «Ведомостям» рассказали представители четырех логистических компаний.