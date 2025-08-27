Логисты признали усиление таможенного контроля за стоимостью импорта

Логисты признали усиление таможенного контроля за стоимостью импортаФТС все чаще включает в цену товара затраты компаний на платежных агентов
Федеральная таможенная служба (ФТС) в августе 2025 г. усилила контроль за таможенной стоимостью ввозимых товаров, в том числе в части включения в нее затрат на услуги платежных агентов. Об этом «Ведомостям» рассказали представители четырех логистических компаний.
Речь идет об услугах по проведению оплаты за товар, приобретенный по внешнеторговому контракту. Как правило, такой посредник – платежный агент – необходим в случаях, когда у покупателя нет возможности перевести деньги за продукцию непосредственно продавцу.
