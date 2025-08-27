Газета
Главная / Бизнес /

Инвестиции российских нефтяных компаний за три года вырастут на треть

Росту затрат будут способствовать истощение старых месторождений и освоение запасов трудноизвлекаемой нефти
Василий Милькин
Максим Богодвид / РИА Новости
Максим Богодвид / РИА Новости

Инвестиции российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) в 2025–2027 гг. составят 10,47 трлн руб., что на 32% больше показателя за предыдущие три года. Об этом говорится в обзоре Kasatkin Consulting (экс-команда Deloitte в России), с которым ознакомились «Ведомости». В 2024 г. инвестиции, по оценке компании, увеличились на 6% до 2,86 трлн руб. В этом году они поднимутся еще на 3,5% до 2,96 трлн руб.

В 2026 г. рост ускорится: вложения вырастут на 21% к прогнозному уровню 2025 г. до 3,58 трлн руб., в 2027 г. показатель достигнет 3,93 трлн руб. – на 10% больше, чем в 2026 г., и на 37% к уровню 2024 г. В долларовом выражении объем вложений увеличится на 41% по сравнению с показателем 2024 г. и в 2027 г. достигнет $43,6 млрд.

