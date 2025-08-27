Активы производителя «Яшкино» и «Кириешек» могут перейти государству

Активы производителя «Яшкино» и «Кириешек» могут перейти государствуГенпрокуратура требует признать экстремистами связанных с KDV Дениса и Николая Штенгеловых
Генпрокуратура потребовала признать экстремистами Дениса Штенгелова и его отца, уроженца Запорожской области Николая Штенгелова, а также обратить в доход государства 100% акций АО «Кондитерус ком». Это головная компания производителя снеков и кондитерских изделий KDV (бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки» и др.). Об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с содержанием иска, который Генпрокуратура подала в Тверской районный суд Москвы. По его словам, в качестве мер предварительной защиты истец попросил, в частности, наложить арест на акции и доли ряда предприятий группы KDV, а также имущество предпринимателей.
По словам собеседника «Ведомостей», Штенгелов-старший финансировал националистические батальоны ВСУ, самостоятельно образовал военизированное подразделение, кадры которого стали основой для создания формирований «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Его сын, в свою очередь, с начала СВО публично высказался против ВС РФ и с помощью ряда европейских и российских предприятий стал снабжать ВСУ. Так, в иске указано, что с 2022 г. они перечислили за рубеж свыше 21 млрд руб., эти средства пошли на поддержание экономик США и Австралии, которые также оказывают поддержку ВСУ.