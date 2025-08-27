Активы производителя «Яшкино» и «Кириешек» могут перейти государству

По словам собеседника «Ведомостей», Штенгелов-старший финансировал националистические батальоны ВСУ, самостоятельно образовал военизированное подразделение, кадры которого стали основой для создания формирований «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Его сын, в свою очередь, с начала СВО публично высказался против ВС РФ и с помощью ряда европейских и российских предприятий стал снабжать ВСУ. Так, в иске указано, что с 2022 г. они перечислили за рубеж свыше 21 млрд руб., эти средства пошли на поддержание экономик США и Австралии, которые также оказывают поддержку ВСУ.