«М.видео-Эльдорадо» запустила собственный BNPL-сервис

«М.видео-Эльдорадо» запустила собственный BNPL-сервисПока им можно платить только в магазинах сети, но в дальнейшем компания хочет вывести его на рынок
Группа «М.видео-Эльдорадо» запустила «Порублю» – BNPL-сервис (сервис рассрочки, от англ. buy now, pay later – «покупай сейчас, плати потом»), сообщил «Ведомостям» представитель компании. Сервис ведет дочерняя компания ритейлера «Директ кредит центр». BNPL – формат рассрочки, когда покупатель оплачивает товар частями, а услугу финансирования предоставляет не банк, а финтех-сервис или сам ритейлер. Пользователи часто не платят процентов, а стоимость услуги компенсирует продавец.
«Порублю» позволяет приобрести товары стоимостью до 20 000 руб. и оплатить их четырьмя равными платежами без оформления кредита и проверки платежеспособности. Срок рассрочки составляет шесть недель. Сейчас «Порублю» доступен и работает в цифровых каналах компании – на сайтах и в мобильных приложениях. Итоговый размер комиссии будет определен позднее, говорит представитель «М.видео-Эльдорадо». По его словам, на старте запуска сервиса будут «пилотироваться разные варианты».