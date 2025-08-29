«М.видео-Эльдорадо» запустила собственный BNPL-сервис

«Порублю» позволяет приобрести товары стоимостью до 20 000 руб. и оплатить их четырьмя равными платежами без оформления кредита и проверки платежеспособности. Срок рассрочки составляет шесть недель. Сейчас «Порублю» доступен и работает в цифровых каналах компании – на сайтах и в мобильных приложениях. Итоговый размер комиссии будет определен позднее, говорит представитель «М.видео-Эльдорадо». По его словам, на старте запуска сервиса будут «пилотироваться разные варианты».