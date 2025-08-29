Россияне стали чаще оставлять чаевые онлайн

Граждане России стали чаще оставлять чаевые онлайн. Пользователи сервиса «Плавно» (принадлежит Артуру Гаврилову и внуку Ирины Винер Данииле Винеру) в первом полугодии сделали это 3,5 млн раз, что на 46,7% больше, чем было годом ранее, сообщил его представитель. Динамику подтверждают и другие компании, правда, они приводят данные за январь – июль. Так, в T-Pay говорят о росте в 14%, а в аналитическом центре «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» фиксируют увеличение на 24% год к году. Абсолютные цифры они не приводят. Директор по маркетингу «Платформы ОФД» Леонид Симаков добавляет лишь, что с учетом наличных количество чаевых выросло только на 14%.