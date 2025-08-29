Россияне стали чаще оставлять чаевые онлайн

Россияне стали чаще оставлять чаевые онлайнЭто связано с ростом доходов населения и переходом граждан на безналичные расчеты
Граждане России стали чаще оставлять чаевые онлайн. Пользователи сервиса «Плавно» (принадлежит Артуру Гаврилову и внуку Ирины Винер Данииле Винеру) в первом полугодии сделали это 3,5 млн раз, что на 46,7% больше, чем было годом ранее, сообщил его представитель. Динамику подтверждают и другие компании, правда, они приводят данные за январь – июль. Так, в T-Pay говорят о росте в 14%, а в аналитическом центре «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» фиксируют увеличение на 24% год к году. Абсолютные цифры они не приводят. Директор по маркетингу «Платформы ОФД» Леонид Симаков добавляет лишь, что с учетом наличных количество чаевых выросло только на 14%.
Такую тенденцию гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров объясняет увеличением доходов населения и массовым переходом граждан страны на безналичные платежи. Онлайн-сервисы обычно предлагают несколько вариантов чаевых в зависимости от чека, объясняет гендиректор консалтинговой компании RestCon Елена Перепелица. Теперь, по ее словам, клиент может выбирать между конкретной суммой или процентом. Возможность переводить чаевые через систему СБП повлияла на увеличение их суммы, подтверждает представитель «Шоколадницы». Так, данный показатель в сети в первом полугодии 2025 г. увеличился на 20–25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество транзакций выросло на 10%. Другие детали он не уточнил.