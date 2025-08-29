Экспортная цена на карбамид достигла максимума с 2022 года

По данным MMI, средние экспортные цены на российский карбамид на базисе FOB («с погрузкой на судно») Балтика в прошлом месяце увеличились на 13,5–15% до $429–437/т. По данным ЦЦИ, в середине августа экспортные цены на российский карбамид достигли $454–458/т FOB Балтика. Средняя экспортная цена на российский гранулированный карбамид с 1 по 25 августа выросла до $451/т. В июле средняя цена, по данным ЦЦИ, составляла $435/т. По сравнению с показателем декабря прошлого года средняя котировка в августе выросла на 43%.