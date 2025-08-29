Скорректированная прибыль «Аэрофлота» в первом полугодии упала в шесть раз

Скорректированная прибыль «Аэрофлота» в первом полугодии упала в шесть разНа показателе отразилось укрепление рубля и переоценка обязательств по лизингу перевозчика
Скорректированная прибыль группы «Аэрофлот» (объединяет также «Победу» и «Россию») в первом полугодии 2025 г. составила 4,3 млрд руб., следует из отчета компании по МСФО, опубликованного 29 августа. Это значение в шесть раз ниже по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Показатель скорректирован на эффект от страхового урегулирования по самолетам с иностранными лизингодателями, курсовые разницы, на начисление резерва по финансовому активу, списание кредиторской задолженности и другие резервы, уточняется в отчетности «Аэрофлота».
Группа продолжила реализацию сделок страхового урегулирования по воздушным судам, в результате чего отразила неденежный доход в размере 42,9 млрд руб. в отчетном периоде, отмечает первый замгендиректора по коммерции и финансам «Аэрофлота» Андрей Чиханчин. Его слова приводятся в сообщении компании к отчету. Но в связи с существенным укреплением рубля в первом полугодии курсовая переоценка, в основном в части лизинговых обязательств группы, составила 34,2 млрд руб., продолжил он. Без учета этих факторов скорректированная чистая прибыль по итогам первого полугодия составила 4,3 млрд руб.
Выручка национального перевозчика в первом полугодии выросла на 10% до 414,8 млрд руб., в том числе от пассажирских перевозок – на 11% до 390,6 млрд руб., от грузовых перевозок – на 1% до 15 млрд руб. Компания объясняет это положительной динамикой пассажирооборота, высоким уровнем занятости кресел и доходностью ставок на перевозки. Снижение объемов грузовых перевозок было компенсировано положительной динамикой их стоимости, уточняет компания.
Группа «Аэрофлот» в первом полугодии 2025 г. совокупно перевезла 25,9 млн пассажиров (+3% г/г). Из них на внутренних линиях 19,7 млн человек (+2%), на международных – 6,2 млн пассажиров (+5%). Занятость кресел по группе составила 89,1% за отчетный период, что на 0,8 п. п. больше в годовом выражении.
Скорректированная EBITDA «Аэрофлота» за полугодие снизилась на 31% до 82,8 млрд руб. в годовом выражении. Рентабельность по EBITDA составила 20% против 31% годом ранее.
Чистый долг группы по состоянию на 30 июня составил 476 млрд руб., что на 20% меньше по сравнению с концом прошлого года. Такая динамика обусловлена сокращением обязательств по аренде воздушных судов на четверть на фоне укрепления национальной валюты.
Операционные расходы группы по итогам полугодия выросли на 8% до 332,2 млрд руб. Из них почти 144 млрд руб. (+0,2%) пришлось на авиакеросин. Укрепление рубля и другие макроэкономические факторы привели к значительному снижению топливного демпфера, пояснил Чиханчин.
Как работает топливный демпфер
Он уточнил, что по итогам II квартала компания фактически не получала демпферных выплат, – несмотря на то что цены на закупаемый группой керосин оставались высокими и превышали уровень отсечки. Снижение демпфера было компенсировано сокращением валютных расходов лишь частично, отметил топ-менеджер.
Расходы на обслуживание судов и пассажиров в отчетном периоде составили 84,5 млрд руб. (+15%), на оплату труда – 58 млрд руб. (+37%), на техобслуживание самолетов – в 1,7 раза до 31,6 млрд руб.
В августе 2025 г. компании «Аэрофлота» подписали договоры финансовой аренды на восемь воздушных судов, уточняется в отчетности. Компания не приводит подробностей, с кем именно и по каким типам лайнеров были совершены сделки. Известно лишь, что в 2024 г. Аэрофлот арендовал три Airbus A330 с экипажем у iFly по механизму «мокрого лизинга» – т. е. с экипажем, техобслуживанием и страховкой.
Авиапарк группы на конец полугодия состоял из 352 воздушных судов, включая 62 широкофюзеляжных, 212 узкофюзеляжных и 78 региональных.
Покупка самолетов иностранного производства российским авиакомпаниям по-прежнему недоступна, в то время как поставки отечественных лайнеров пока не начались, напоминает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. На фоне стабилизации курса рубля к иностранной валюте в 2025 г. восстанавливается интерес пассажиров к полетам за рубеж, отмечает он. «Плечо» при международных перевозках длиннее, чем на внутренних, и выполнять их может прежнее число самолетов – таким образом, такие показатели, как налет и пассажирокилометры, у «Аэрофлота» будут сохраняться либо расти, в то время как общее число пассажиров – снижаться, полагает эксперт.