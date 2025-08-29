Скорректированная прибыль «Аэрофлота» в первом полугодии упала в шесть раз

В августе 2025 г. компании «Аэрофлота» подписали договоры финансовой аренды на восемь воздушных судов, уточняется в отчетности. Компания не приводит подробностей, с кем именно и по каким типам лайнеров были совершены сделки. Известно лишь, что в 2024 г. Аэрофлот арендовал три Airbus A330 с экипажем у iFly по механизму «мокрого лизинга» – т. е. с экипажем, техобслуживанием и страховкой.