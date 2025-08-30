На показатели «Роснефти» повлияли высокая ставка, падение цены на нефть, и крепкий рубль

Сечин также напомнил, что в этом году наблюдалось расширение скидок на российскую нефть в связи с ужесточением санкционных ограничений Евросоюза и США и существенное укрепление курса рубля. Это негативно сказалось на финансовых результатах всех экспортеров, констатировал он. «Нерыночное формирование курса национальной валюты в конечном итоге приводит к нерыночному, нетранспарентному ценообразованию на нефть и нефтепродукты как на внутреннем, так и на внешнем рынке», – подчеркнул он.