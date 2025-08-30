На показатели «Роснефти» повлияли высокая ставка, падение цены на нефть, и крепкий рубль

На показатели «Роснефти» повлияли высокая ставка, падение цены на нефть, и крепкий рубльВ условиях негативной конъюнктуры рынка компания концентрируется на высокомаржинальных проектах
Выручка и чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в январе-июне 2025 г. снизились на фоне падения цены на нефть на мировом рынке, укрепления рубля и ряда других негативных факторов. Об этом компания сообщила 30 августа.
Выручка «Роснефти» в первом полугодии составила 4,3 трлн руб., показатель EBITDA – 1,1 трлн руб. Чистая прибыль крупнейшей нефтяной компании страны – 245 млрд руб.
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, комментируя финансовые результаты, отметил, что первое полугодие 2025 г. характеризовалось снижением цен на нефть, прежде всего, из-за перепроизводства сырья. Основная причина – активное наращивание добычи странами ОПЕК, в том числе Саудовской Аравией, ОАЭ, Ираком, Кувейтом, пояснил глава «Роснефти» (его слова приводит пресс-служба компании). Рост добычи также наблюдается в Бразилии и других странах, уточнил он. По оценкам компании, в IV квартале 2025 г. профицит нефти на рынке составит 2,6 млн барр./сутки, в 2026 г. – 2,2 млн барр./сутки.
При этом по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. добыча компании bp сократилась на 5%, Shell – на 4%. Chevron увеличила объемы на 1% с учетом проектов в Венесуэле. Equinor также показала рост на 1%, сосредоточившись на европейском премиальном рынке.
«Saudi Aramco увеличила добычу на 1 % за счет ввода свободных мощностей, оказывая давление на цены при одновременном росте долговой нагрузки», – пояснил Игорь Сечин. Он добавил, что наибольший прирост продемонстрировала ExxonMobil – на 13% благодаря низкой налоговой нагрузке, использованию ресурсной базы Гайаны и Пермского бассейна, а также ориентации на рынок США. По мнению Сечина, американская компания активно ищет новые ресурсы, учитывая прогнозируемое истощение действующей базы к 2035 г.
Негативная конъюнктура и оптимизация работы
Сокращение выручки «Роснефть» объясняет снижением цены на нефть и укреплением курса рубля к доллару. При этом темп снижения затрат и расходов был меньше темпа снижения выручки, в том числе из-за индексации тарифов естественных монополий, что привело к снижению показателя EBITDA.
Существенное отрицательное влияние на размер чистой прибыли также оказал высокий уровень ключевой ставки Банка России, указывает компания. Кроме того, на динамику показателя негативно повлияли неденежные и разовые факторы. Скорректированный свободный денежный поток в январе-июне составил 173 млрд руб.
Капитальные затраты в январе-июне увеличились на 10,5% до 769 млрд руб. Рост показателя обусловлен плановой реализацией инвестиционной программы, прежде всего, в сегменте разведки и добычи, говорится в сообщении.
Отношение чистый долг / EBITDA на 30 июня составило 1,6х – это существенно ниже минимального ковенантного значения в соответствии с кредитными соглашениями, уточняют в «Роснефти».
Сечин также напомнил, что в этом году наблюдалось расширение скидок на российскую нефть в связи с ужесточением санкционных ограничений Евросоюза и США и существенное укрепление курса рубля. Это негативно сказалось на финансовых результатах всех экспортеров, констатировал он. «Нерыночное формирование курса национальной валюты в конечном итоге приводит к нерыночному, нетранспарентному ценообразованию на нефть и нефтепродукты как на внутреннем, так и на внешнем рынке», – подчеркнул он.
Глава «Роснефти» также отметил опережающий инфляцию рост тарифов естественных монополий, который на фоне неблагоприятной конъюнктуры оказывает дополнительное давление на нефтяную отрасль. Тарифы «Транснефти» на транспортировку нефти с начала года были проиндексированы на 9,9%, нефтепродуктов – 13,8%, тарифы РЖД на грузовые железнодорожные перевозки – на 13,8%, регулируемые оптовые цены на газ «Газпрома» с 1 июля выросли на 10,2%, а тарифы сетевых компаний на услуги по передаче электроэнергии – на 11,6%, пояснил он.
«Чрезмерная индексация регулируемых правительством РФ тарифов ускоряет инфляцию издержек, способствует росту уровня цен и является одной из причин более медленного снижения ключевой ставки. Несмотря на принятые Банком России в июне-июле решения, темпы снижения ставки явно недостаточны», – констатировал Сечин.
Одним из следствий сохранения ключевой ставки на повышенном уровне является излишнее укрепление курса рубля, которое приводит к потерям как бюджета России, так и компаний-экспортеров, отметил глава «Роснефти». Высокая ставка также приводит к росту расходов на обслуживание долга, что ухудшает финансовую устойчивость корпоративных заемщиков, ведет к сокращению прибыли и подрывает их инвестиционный потенциал, добавил он.
В сложившихся условиях «Роснефть» оптимизирует добычу и концентрируется на высокомаржинальных проектах с особым налоговым режимом, включая «Восток Ойл» и «Сахалин-1», для создания источников выплаты дивидендов, сообщил Сечин. «В то же время ряд других компаний выплачивают дивиденды, привлекая долг», отметил он.
Несмотря на негативный внешний фон, «Роснефть» продолжает неукоснительно придерживаться дивидендной политики, подчеркнул он. Глава «Роснефти» также отметил динамику добычи углеводородов ведущих международных нефтегазовых компаний в первом полугодии 2025 г.
Разведка, добыча и переработка
Добыча углеводородов «Роснефти» в январе-июне составила 121,6 млн т нефтяного эквивалента (н. э.), или 4,99 млн барр. н. э./сутки. В том числе добыча нефти составила 89,3 млн т (3,67 млн барр./сутки), газа – 39,3 млрд куб. м (1,32 млн барр. н. э./сутки). «Роснефть» остается одним крупнейших мировых производителей нефти, обгоняя по добыче таких гигантов как ExxonMobil, Chevron, Shell, bp, Equinor, Eni, Sinopec и других.
Проходка в эксплуатационном бурении в первом полугодии составила около 6 млн м, в эксплуатацию введено 1400 новых скважин, 74% из них – горизонтальные.
На суше в России в январе-июне «Роснефть» выполнила 1200 погонных км сейсмических работ 2Д и 3200 кв. км сейсмических работ 3Д. Завершено испытание 17 поисково-разведочных скважин.
В рамках реализации проекта «Восток Ойл» в январе-июне выполнено 1200 погонных км сейсморазведочных работ 2Д и 1500 кв. км работ 3Д. Завершено испытание одной скважины, закончено бурение еще одной скважина, начато строительство четырех поисково-оценочных скважин.
Проходка в эксплуатационном бурении на Пайяхском и Ичемминскои месторождениях превысила 62 000 м, закончено бурение 14 эксплуатационных скважин. На этих месторождениях ведется пробная добыча, нефть транспортируется на Сузунское и Лодочное месторождения.
Также продолжается строительство магистрального нефтепровода «Ванкор – Пайяха – Бухта Север» и причалов на терминале «Порт «Бухта Север».
Объем переработки нефти в первом полугодии 2025 г. составил 38,7 млн т. Глубина переработки нефти выросла до 77,6%, выход светлых нефтепродуктов – до 60,3%.
На внутренний рынок в первом полугодии поставлено 20 млн т нефтепродуктов, в том числе 6,4 млн т бензина и 7,8 млн т дизельного топлива. На торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже реализовано 4,7 млн т бензина и дизельного топлива, что в 1,8 раза выше норматива.
«Роснефть» также отмечает, что в январе-июне на объектах компании не допущено ни одного случая выброса нефти, газа или воды на поверхность при бурении скважин. В рамках работы по минимизации разливов нефти и нефтепродуктов велись мероприятия по замене промысловых трубопроводов. В июне 2025 г. «Роснефть» вошла в индекс климатической устойчивости нефинансовых компаний, рассчитываемый Мосбиржей.
Поводы для оптимизма
Доцент Финансового университета при правительстве Валерий Андрианов отмечает, что внешние макроэкономические факторы в первом полугодии привели к ухудшению финансовых показателей всех российских нефтегазовых компаний, включая «Роснефть». Прежде всего, на результатах отразилось укрепление рубля, в связи с чем существенно сократилась выручка в рублевом выражении при значительно меньшем снижении доходов в долларовом эквиваленте, считает аналитик. Также негативный эффект оказало снижение цен на нефть по сравнению с показателем первого полугодия прошлого года на фоне расширения предложения сырья на рынке и неустойчивого роста мирового спроса на него.
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов считает ключевым негативным фактором снижение рублевой цены на Urals в первом полугодии. Она сократилась на 18%, что соответствует снижению выручки «Роснефти», отмечает он.
Негативный эффект на финансовые показатели также оказали антироссийские санкции и инфляция, вызванная ростом тарифов естественных монополий, указывают эксперты.
«Роснефть» предпринимает активные меры по преодолению этих внешних вызовов, отмечает Андрианов. Он напоминает, что в 2024 г. компания продемонстрировала рекордно низкие в мировом масштабе операционные издержки – менее $3/барр. «Компания доказала свое умение экономить, но невозможно противостоять неблагоприятным внешним трендам только за счет экономии», – отмечает эксперт.
По мнению Суверова, «Роснефть» является наиболее эффективной компанией в российской нефтяной отрасли и одной из самых эффективных – на мировом рынке нефти. Даже на фоне крайне негативной рыночной конъюнктуры компания поддерживает рентабельность на приемлемом уровне, отмечает эксперт. В первом полугодии маржа по EBITDA составила чуть меньше 25%, что даже выше показателя стабильного 2019 г., поясняет он.
При этом «Роснефть» – одна из немногих компаний отрасли, которая продолжает активно инвестировать в развитие добычных проектов, обращает внимание Суверов. Рост инвестиций компании свидетельствует о развитии ее эффективных и высокомаржинальных проектов даже в условиях пониженных цен на нефть, считает он.
Финансовые показатели компании во втором полугодии в первую очередь будут зависеть от цены на нефть, считает Суверов. Пока рублевый цена на нефть Urals за июль и август ниже показателя за полугодие, говорит он. При этом ключевая ставка ЦБ летом была снижена до 18%, напоминает эксперт.
Независимый промышленный эксперт Максим Худалов считает, что существенных улучшений финансовых показателей компании стоит ожидать в 2026 г., так как до конца этого года на рынке будет сохраняться неблагоприятная конъюнктура.
Залогом долгосрочной устойчивости бизнес компании будет флагманский проект «Восток Ойл», реализация которого продолжается высокими темпами, отмечает Андрианов.