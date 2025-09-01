Аналитики ждут роста выручки нефтесервисных компаний в России в 2025–2027 годах

В 2027 г. выручка компаний отрасли будет на 32% больше показателя 2024 г., отмечается в обзоре. В этом году объем рынка вырастет лишь на 2% к уровню 2024 г. до 2,64 трлн руб. Но уже в 2026 г. аналитики ожидают его резкого роста – на 18% к уровню предыдущего года до 3,11 трлн руб. В 2027 г. выручка нефтесервисных компаний увеличится еще на 9%, отмечается в обзоре. В 2024 г. выручка компаний отрасли выросла на 8% до 2,58 трлн руб.