Поставки газа в ЕС по «Турецкому потоку» в январе – августе выросли на 7%

Поставки российского газа в страны Евросоюза (ЕС) по газопроводу «Турецкий поток» в августе 2025 г. выросли на 5% по сравнению с показателем того же месяца прошлого года и достигли 1,55 млрд куб. м, или 50,2 млн куб. м в сутки. Об этом свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).