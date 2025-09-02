Поставки газа в ЕС по «Турецкому потоку» в январе – августе выросли на 7%Повышенный уровень прокачки сохранится до конца года, считают эксперты
Поставки российского газа в страны Евросоюза (ЕС) по газопроводу «Турецкий поток» в августе 2025 г. выросли на 5% по сравнению с показателем того же месяца прошлого года и достигли 1,55 млрд куб. м, или 50,2 млн куб. м в сутки. Об этом свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Показатель экспорта в августе – максимальный для этого месяца и третий месячный результат за всю историю работы газопровода (с января 2020 г.). Больше поставки были только в январе и июле этого года – 1,56 млрд и 1,59 млрд куб. м соответственно.
