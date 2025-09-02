«Зарубежнефть» получила рейтинг в Китае

«Зарубежнефть» получила рейтинг в КитаеАгентство CSCI Pengyuan высоко оценило кредитоспособность российской госкомпании
Российская нефтегазовая компания «Зарубежнефть» получила высокий кредитный рейтинг в Китае, узнали «Ведомости». Местное агентство CSCI Pengyuan присвоило ей оценку ААА по локальной шкале, что говорит о высокой способности погашать долги, очень низком риске дефолта и слабой подверженности влиянию неблагоприятных экономических условий. Прогноз по рейтингу – «стабильный».
«Зарубежнефть» специализируется на разработке нефтегазовых месторождений в России и за границей. Ее репутация тесно связана с репутацией государства благодаря хорошо диверсифицированному международному присутствию (Вьетнам, Узбекистан, Индонезия, Египет и Армения), пишет CSCI Pengyuan в обосновании рейтинга (релиз есть у «Ведомостей»). Географическая диверсификация позволяет компании снижать операционные риски и поддерживать стабильный и не слишком цикличный денежный поток, констатировало агентство.