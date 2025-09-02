«Зарубежнефть» специализируется на разработке нефтегазовых месторождений в России и за границей. Ее репутация тесно связана с репутацией государства благодаря хорошо диверсифицированному международному присутствию (Вьетнам, Узбекистан, Индонезия, Египет и Армения), пишет CSCI Pengyuan в обосновании рейтинга (релиз есть у «Ведомостей»). Географическая диверсификация позволяет компании снижать операционные риски и поддерживать стабильный и не слишком цикличный денежный поток, констатировало агентство.