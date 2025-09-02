В Госдуме предложили меры по снижению использования пальмового масла в продуктах

В письме говорится, что вышеперечисленные комитеты провели рабочее совещание по поручению Володина. По его итогам удалось изучить документы времен СССР и узнать, что ввоз пальмового масла в страну начался в 1932 г. в объеме 60 000 т для улучшения технологии производства жести. Начиная с 1960 г. Советский Союз заключил соглашения о закупках пальмового масла с правительствами Индонезии (1960 и 1974 гг.) и Малайзии (1967 г.). Но твердые обязательства по объему поставок по этим соглашениям не превышали 3000 т в год, подчеркнуто в письме. Это исключало массовое использование пальмового масла в пищевой промышленности.