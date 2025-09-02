В Госдуме предложили меры по снижению использования пальмового масла в продуктах

В Госдуме предложили меры по снижению использования пальмового масла в продуктахСреди них – повышение пошлин, введение акцизов и ужесточение контроля за качеством ввозимого продукта
Думский комитет по контролю предложил ряд мер для ограничения использования пальмового масла в продуктах питания. Среди них – повышение таможенных пошлин на пальмовое масло, введение акцизов, а также контроль поступившего сырья и готовой продукции. Об этом говорится в письме председателя комитета Олега Морозова («Единая Россия») спикеру нижней палаты Вячеславу Володину от 21 августа (есть в распоряжении «Ведомостей»). Володин направил письмо на ознакомление первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову, вице-спикеру Алексею Гордееву (оба – «Единая Россия»), а также главам комитетов по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной (КПРФ) и по охране здоровья Сергею Леонову (ЛДПР).
Подлинность письма «Ведомостям» подтвердили источник в нижней палате и Леонов.
В письме говорится, что вышеперечисленные комитеты провели рабочее совещание по поручению Володина. По его итогам удалось изучить документы времен СССР и узнать, что ввоз пальмового масла в страну начался в 1932 г. в объеме 60 000 т для улучшения технологии производства жести. Начиная с 1960 г. Советский Союз заключил соглашения о закупках пальмового масла с правительствами Индонезии (1960 и 1974 гг.) и Малайзии (1967 г.). Но твердые обязательства по объему поставок по этим соглашениям не превышали 3000 т в год, подчеркнуто в письме. Это исключало массовое использование пальмового масла в пищевой промышленности.
Помимо этого Морозов приводит данные Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины о вреде пальмового масла. Согласно им, при его нагревании образуются токсичные глицидиловые эфиры жирных кислот. Эти вещества могут способствовать развитию онкологических заболеваний.
В комитете предложили разрабатывать решения по ограничению использования пальмового масла в продуктах на основании нескольких мер. Одна из них – повышение таможенных пошлин на товары с пальмовым маслом и веществами его переработки. Сейчас, как сказано в письме, они находятся на уровне 0–3%.
795 000 т
Морозов отмечает, что это одновременно позволит увеличить доходы бюджета. Еще одной мерой является введение акцизов на пальмовое масло, взимаемых на таможне. Дополнительно предлагается внедрить индикаторы риска, основываясь на разнице между количеством поступившего сырья и готовой продукции по аналогии с уже существующей системой «Меркурий». Она используется для мониторинга и контроля за оборотом товаров, подлежащих ветеринарному контролю, а также для отслеживания их происхождения и движения.
Комитет в своем письме также рекомендует Минсельхозу, Минпромторгу и Роспотребнадзору подготовить предложения по штрафам за введение потребителя в заблуждение. В том числе при использовании в продуктах заменителей молочных жиров и снижении содержания белков. Роспотребнадзору рекомендуется разработать нормативные акты по изъятию и уничтожению фальсифицированной продукции за счет владельца и по отмене бессрочных сертификатов соответствия при изменении требований. А Минсельхозу совместно с другими федеральными органами рассмотреть создание целевой программы для развития молочного животноводства и проинформировать о результатах работы Госдуму, указано в письме.
Все перечисленные меры предполагается рассмотреть 22 октября 2025 г. в рамках правительственного часа «О внедрении передовых технологий в сельском хозяйстве для обеспечения продовольственной безопасности».
По словам Леонова, массовое применение пальмового масла в продуктах питания вряд ли может оказать положительный эффект для здоровья россиян. «В целом если мы говорим о привычках организма наших граждан, то для России, где не растут пальмы, пальмовое масло – это чужеродный продукт, к которому наш организм не привык», – указал он. Леонов отметил, что продукты должны состоять из натуральных жиров молочного и растительного происхождения, но тех растений, которые произрастают на территории России.
Пальмовое масло – второй по объему потребления вид растительного масла в России, указывает ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Денис Терновский. По его словам, примерно каждый шестой килограмм потребляемого масла – пальмовое. «Не беря в расчет безоговорочного лидера – подсолнечное масло, пальмовое масло выигрывает у соевого и рапсового масел, несмотря на то что они с избытком производятся и экспортируются в значительных объемах», – отметил он.
Большая часть потребляемого пальмового масла в России уходит на производство специализированных жиров и маргаринов для кондитерской, хлебопекарной, молочной и других отраслей пищевой промышленности, рассказал «Ведомостям» директор по аналитике «Инго банка» Василий Кутьин. Помимо этого оно используется в непищевой промышленности: косметике, товарах для дома, производстве биотоплива.
Рост цен при введении дополнительных ограничений на импорт пальмового масла преимущественно перейдет на потребителей, считает Терновский. Он подчеркивает, что в абсолютных цифрах это немного: все затраты на потребление пальмового масла можно оценить до 500 руб. в год на человека, но это еще один вклад в инфляцию. Следует сосредоточиться не на обложении импорта пальмового масла, а на контроле за его применением – соблюдением маркировки об использовании растительных жиров, проверкой содержания глицидиловых эфиров, заключил он.
«Ведомости» направили запросы в Минсельхоз, Минпромторг и Роспотребнадзор с просьбой прокомментировать предложения комитета по контролю.