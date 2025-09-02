Сеть «Утконос» спустя 13 лет открыла первые супермаркеты

Открытие офлайн-точек под вывесками «Утконос» – попытка «Ленты» реабилитировать онлайн-ритейлера, считает эксперт. Но, по ее мнению, это не поможет, так как за последние несколько лет данный рынок поделили другие продуктовые операторы. Однако у сети есть шанс на развитие при условии существенных инвестиций в рекламу и уникального предложения для покупателей, отмечает она. Бурмистров же более оптимистичен в своих прогнозах. По его мнению, пилотные магазины «Утконос» имеют хороший потенциал, так как формат дискаунтеров сейчас крайне востребован.