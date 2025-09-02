Сеть «Утконос» спустя 13 лет открыла первые супермаркеты

Сеть «Утконос» спустя 13 лет открыла первые супермаркетыПринадлежащий «Ленте» ритейлер был лидером в онлайн-сегменте, но во время пандемии потерял свои позиции
«Лента» открыла три супермаркета под брендом «Утконос». Информация об этом размещена на официальном сайте ритейлера. Там сказано, что торговые точки с таким названием появились в Москве (на Армавирской улице в Люблине), Московской области (в селе Атапцево под Наро-Фоминском) и Санкт-Петербурге. О запуске магазина в последнем городе в конце августа писало издание «Продукт медиа».
Судя по отзывам на «Яндекс.Картах», супермаркеты в Москве и Санкт-Петербурге начали работать с июля, в Московской области – с августа текущего года. Планируется запуск еще одного магазина такого же формата в Ленинградской области, говорится на сайте «Ленты». Представитель компании говорит, что торговые точки «Утконоса» пока являются экспериментальным форматом. Другие детали он не уточнил.
На месте первых магазинов «Утконоса» ранее находились супермаркеты «Супер Лента», свидетельствуют данные «Яндекс.Карт». Эта сеть – наиболее успешный форма у «Ленты», отмечает генеральный директор компании «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, она демонстрирует самые высокие показатели по продажам на рынке на протяжении многих кварталов. «Утконосы», как считает эксперт, открываются именно в тех местах, где есть потребность в появлении точек с более низкими ценами. С их помощью «Лента» решила протестировать новый формат дискаунтера, объясняет он. Эксперт напоминает, что ритейлер уже открывал на месте других своих гипермаркетов магазины эконом-формата, ориентируясь на особенности спроса в конкретном районе.
«Утконос» был основан бизнесменом Сергеем Разумовым в 2000 г. До 2013 г. компания развивала офлайн-магазины (в ее портфеле было 49 точек и пунктов выдачи заказов), но из-за изменения бизнес-модели решила отказаться от них. Спустя год ритейлера приобрела «Севергрупп» Алексея Мордашова. Спустя 8 лет принадлежащая этому же холдингу «Лента» выкупила компанию у своего же владельца за 20 млрд руб.
До 2020 г. этот онлайн-гипермаркет оставался лидером сегмента российского продовольственного рынка интернет-торговли, говорит Бурмистров. Однако, по его словам, во время пандемии коронавируса он свои позиции утратил. Тогда «Утконос» уступил первенство X5 Group, а затем и «Сбермаркету».
Объединение «Утконоса» и «Ленты» не пошло на пользу первому продуктовому российскому онлайн-гипермаркету, считает эксперт сервиса по оптимизации торгового пространства «Про.сторы» Ирина Болотова. Она отмечает, что у этого ритейлера теперь очень низкий потребительский рейтинг, многие жалуются на нестабильную доставку, качество продуктов и долгое ожидание.
Открытие офлайн-точек под вывесками «Утконос» – попытка «Ленты» реабилитировать онлайн-ритейлера, считает эксперт. Но, по ее мнению, это не поможет, так как за последние несколько лет данный рынок поделили другие продуктовые операторы. Однако у сети есть шанс на развитие при условии существенных инвестиций в рекламу и уникального предложения для покупателей, отмечает она. Бурмистров же более оптимистичен в своих прогнозах. По его мнению, пилотные магазины «Утконос» имеют хороший потенциал, так как формат дискаунтеров сейчас крайне востребован.
Если магазин «Утконос» будет открываться «с нуля», то при площади объекта в 100-150 кв. м на его запуск понадобится в среднем от 12-15 млн руб., подсчитала Болотова. По ее наблюдениям, срок окупаемости одного такого супермаркета в условиях высокой конкуренции может составить несколько лет.