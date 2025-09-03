Выплаты нефтяникам по топливному демпферу в августе выросли

Объем выплат из федерального бюджета нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в рамках демпфирующего механизма на топливном рынке в августе 2024 г. вырос до максимума с марта этого года и составил 75,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют расчеты Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которыми ознакомились «Ведомости».