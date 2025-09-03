Что даст России строительство «Силы Сибири – 2»По мнению экспертов, поставки в КНР не полностью компенсируют «Газпрому» потерю прежнего европейского экспорта
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и «Газпром» в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в ходе официального визита российской делегации в Пекин подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток». Также компании подписали «коммерческие договоренности» об увеличении поставок по «Силе Сибири» с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год и по «дальневосточному маршруту» – с 10 млрд до 12 млрд куб. м, сообщил 2 сентября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер (цитата по «РИА Новости»).
По словам главы «Газпрома», при реализации нового трубопроводного проекта из России в Китай транзитом через Монголию будет поступать 50 млрд куб. м газа ежегодно. Цена поставок в Китай будет ниже цены на газ для стран Евросоюза (ЕС), отметил Миллер.
Непростые переговоры
Обсуждения вопроса поставок российского газа в Китай по «западному маршруту» («восточным маршрутом» экспорта в Китай является газопровод «Сила Сибири». – «Ведомости») начались еще в 2000- е гг., тогда речь шла о строительстве газопровода «Алтай» на запад КНР и минуя Монголию. В 2014 г. «Газпром» и CNPC подписали рамочное соглашение о поставках газа в Китай по «западному маршруту» – с месторождений Западной Сибири.
В сентябре 2020 г. «Газпром» сообщил о начале проектирования газопровода «Сила Сибири – 2». В феврале 2022 г. начались проектно-изыскательские работы в рамках проекта строительства газопровода «Союз – Восток».
В октябре 2023 г. Путин сообщил, что все стороны согласны с проектом газопровода из России через Монголию в Китай. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в сентябре 2024 г. говорил, что переговоры по газопроводу «Сила Сибири – 2» являются коммерческими и не привязаны к какой-либо дате.
В мае 2025 г. вице-премьер Александр Новак говорил «Ведомостям», что вопрос о «Силе Сибири – 2» обсуждался на переговорах Путина и Си в Москве. После этой встречи лидеры поручили ускорить подписание контракта. В июне Новак подтвердил, что проект сохраняет свою актуальность, так как КНР продолжает наращивать потребление природного газа, несмотря на активное развитие возобновляемой энергетики. В 2024 г. спрос на газ в Китае достиг 430 млрд куб. м, что на 15% больше, чем в 2021 г., говорил вице-премьер.
Что дает меморандум
Термин «юридически обязывающий меморандум» может обозначать как соглашение о неких будущих договоренностях, которые стороны еще должны будут обсудить, так и полноценный договор со встречными правами и обязанностями сторон, говорит юрист Forward Legal Олесь Груздев. Такой меморандум может включать в себя общую структуру поставок, описание конкретных организаций, которые будут отвечать за эксплуатацию газопровода, а также модель ценообразования на транспортировку газа и также на сам газ.
Последствия возможного уклонения сторон от выполнения меморандума зависят от условий самого документа, поясняет юрист. Он может устанавливать определенные санкции для стороны, которая уклоняется от участия в переговорах, но может и не предусматривать никаких санкций – общего правила для таких сделок нет, уточняет собеседник.
Юридически обязывающие договоренности о строительстве трубопровода – прорыв, говорит главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Еще большим успехом для «Газпрома» может стать заключение контракта о поставках газа по этому маршруту, отмечает эксперт. Для его подписания сторонам еще предстоит прийти к компромиссу по цене поставок, продолжает Громов. По его словам, Китай изначально настаивал на стоимости поставок на уровне внутренних российских цен, а Россия хотела бы поставлять газ на тех же условиях, что и по «Силе Сибири», т. е. с привязкой цены к стоимости азиатской нефтепродуктовой корзины (сейчас это около $265–285 за 1000 куб. м).
Экспортные контракты «Газпрома» при поставках в страны ЕС предусматривают привязку стоимости газа к спотовым ценам, но с отставанием в 1–7 месяцев. В последние месяцы рыночные цены на газ в Европе держатся в районе отметки $400 за 1000 куб. м.
Тем не менее эксперт считает, что коммерческий контракт на экспорт газа по «Силе Сибири – 2» будет заключен до конца этого года. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков допускает, что документ будет подписан уже в ближайшие дни на ВЭФ-2025 во Владивостоке.
Значение для «Газпрома» и экономики России
Поставки газа в Китай по новому газопроводу в объеме 50 млрд куб. м в год позволят «Газпрому» частично компенсировать падение экспорта в Европу, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. В 2022–2023 гг. на фоне СВО на Украине, а также последовавших санкционных ограничений и ответных мер со стороны России произошло резкое падение трубопроводного экспорта газа. По данным Минэнерго, в 2022 г. он снизился в 1,5 раза к предыдущему году до 142,1 млрд куб. м, а в 2023 г. – еще почти на 30% до 99,6 млрд куб. м, следует из статистики Минэнерго.
В 2024 г. «Газпром» поставил в Европу (ЕС и Молдавию) 32,1 млрд куб. м газа. В январе – августе 2025 г. поставки составили 11,5 млрд куб. м. «Газпром» обладает монопольным правом на экспорт газа из России по трубопроводам. Сейчас единственным действующим экспортным газопроводом в западном направлении осталось продолжение «Турецкого потока» через Балканы.
Реализация китайского проекта также позволит «Газпрому» монетизировать запасы газа месторождений в Западной Сибири (они служили базой для поставок в Европу. – «Ведомости»), отмечает Громов. Строительство и запуск газопровода обеспечат новые налоговые поступления в бюджет и заказы для производителей труб, отмечает Юшков. По оценке независимого промышленного эксперта Максима Худалова, реализация проекта потребует около 3,5 млн т труб большого диаметра, что позволит повысить загрузку российских трубных заводов на 40–50% в год в течение двух-трех лет.
Но полностью заменить «Газпрому» экспорт в Европу по объемам и цене поставки в Китай не позволят, обращает внимание Юшков. В общей сложности (по трем маршрутам) компания сможет поставлять в КНР 106 млрд куб. газа в год, а поставки в Европу до 2022 г. составляли 150–160 млрд куб. м в год, поясняет он.
По словам Громова, Китай не сможет заменить «Газпрому» европейский рынок и с точки зрения доходности, так как экспорт на запад для компании всегда был премиальным.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин добавляет, что поставки российского газа в Евросоюз шли по газопроводам, инвестиции в которые уже окупились (за исключением «Северного потока – 2», который так и не начал работу). Но китайское направление изначально и не рассматривалось как замена европейскому, уточняет Юшков.
Политическое значение
На прошедшем саммите ШОС Китай заявил о позиции лидера Глобального Юга и он делает все больше шагов, ведущих к разрыву со старой политикой зависимости от США, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Если раньше Пекин откладывал подписание множества контрактов, чтобы не раздражать американцев, сейчас этот фактор уходит, поясняет он.
Свою роль в том, что договоренности были достигнуты именно сейчас, сыграла политика США и ЕС, полагает заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Поставки энергоносителей – важный фактор конкурентоспособности экономики в условиях торговых войн, поясняет эксперт.