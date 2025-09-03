Что даст России строительство «Силы Сибири – 2»

Юридически обязывающие договоренности о строительстве трубопровода – прорыв, говорит главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Еще большим успехом для «Газпрома» может стать заключение контракта о поставках газа по этому маршруту, отмечает эксперт. Для его подписания сторонам еще предстоит прийти к компромиссу по цене поставок, продолжает Громов. По его словам, Китай изначально настаивал на стоимости поставок на уровне внутренних российских цен, а Россия хотела бы поставлять газ на тех же условиях, что и по «Силе Сибири», т. е. с привязкой цены к стоимости азиатской нефтепродуктовой корзины (сейчас это около $265–285 за 1000 куб. м).