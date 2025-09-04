Активы «Газпрома» снова арестованы в Нидерландах

Активы группы «Газпрома» третий раз за этот год подпали под арест в Нидерландах по требованию украинской компании, узнали «Ведомости». На этот раз Окружной суд Амстердама арестовал акции четырех голландских структур группы в обеспечение требований запорожского добытчика гранита «Автодоркомплект», говорится в материалах дела. Арестованы бумаги Gazprom International Projects (100%) и Wintershall Noordzee (50%), которые принадлежат российской структуре «Газпрома» – «Газпром интернэшнл лимитед». Также арест наложен на акции Gazprom Neft Badra и Gazprom Neft Middle East, принадлежащие отечественной структуре «Газпром нефти» – «ГПН – ближневосточные проекты» (переименована в «Западную Азию»).