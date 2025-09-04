Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Активы «Газпрома» снова арестованы в Нидерландах

Это уже третий за год обеспечительный арест по требованию украинских компаний
Артем Кульша
Рано или поздно арест будет снят, но группе «Газпрома» придется попотеть, доказывая свою правоту, предупредили юристы
Рано или поздно арест будет снят, но группе «Газпрома» придется попотеть, доказывая свою правоту, предупредили юристы / EPA / ТАСС

Активы группы «Газпрома» третий раз за этот год подпали под арест в Нидерландах по требованию украинской компании, узнали «Ведомости». На этот раз Окружной суд Амстердама арестовал акции четырех голландских структур группы в обеспечение требований запорожского добытчика гранита «Автодоркомплект», говорится в материалах дела. Арестованы бумаги Gazprom International Projects (100%) и Wintershall Noordzee (50%), которые принадлежат российской структуре «Газпрома» – «Газпром интернэшнл лимитед». Также арест наложен на акции Gazprom Neft Badra и Gazprom Neft Middle East, принадлежащие отечественной структуре «Газпром нефти» – «ГПН – ближневосточные проекты» (переименована в «Западную Азию»).

«Газпром интернэшнл лимитед» (Калининградская обл.) – специализированная компания группы «Газпрома» по поиску и приобретению нефтегазовых активов в дружественных странах. Эта структура владеет всеми акциями нидерландской Gazprom International Projects и 50% в Wintershall Noordzee, одной из крупнейших газодобывающих компаний на нидерландском морском шельфе. Остальные 50% в Wintershall Noordzee у немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea. Через голландские Gazprom Neft Badra и Gazprom Neft Middle East «Газпром нефть» работала в Ираке.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь