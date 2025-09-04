Рынок ремонта и строительства дорог в России сократился на четверть

Структуры государственной и муниципальной власти в январе – августе 2025 г. заключили 23 300 контрактов (в рамках 44-ФЗ) на строительство и ремонт автомобильных дорог на общую сумму 1,02 трлн руб. Об этом говорится в данных сервиса «Контур.Закупки», которые есть у «Ведомостей». Данные значения на 25 и 11% соответственно меньше, чем за тот же период 2024 г.