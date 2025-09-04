Рынок ремонта и строительства дорог в России сократился на четверть

Рынок ремонта и строительства дорог в России сократился на четвертьВластям не всегда удается найти средства на подорожавшие объекты
Структуры государственной и муниципальной власти в январе – августе 2025 г. заключили 23 300 контрактов (в рамках 44-ФЗ) на строительство и ремонт автомобильных дорог на общую сумму 1,02 трлн руб. Об этом говорится в данных сервиса «Контур.Закупки», которые есть у «Ведомостей». Данные значения на 25 и 11% соответственно меньше, чем за тот же период 2024 г.
Затраты закупщиков за восемь месяцев в этом году оказались ниже по сравнению не только с прошлым, но и двумя предыдущими годами, следует из данных сервиса. В частности, в январе – августе 2023 г. было проведено 28 700 тендеров на 1,24 трлн руб., 2022 г. – 29 900 тендеров на 1,48 трлн руб.
