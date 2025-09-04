Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Рынок ремонта и строительства дорог в России сократился на четверть

Властям не всегда удается найти средства на подорожавшие объекты
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Структуры государственной и муниципальной власти в январе – августе 2025 г. заключили 23 300 контрактов (в рамках 44-ФЗ) на строительство и ремонт автомобильных дорог на общую сумму 1,02 трлн руб. Об этом говорится в данных сервиса «Контур.Закупки», которые есть у «Ведомостей». Данные значения на 25 и 11% соответственно меньше, чем за тот же период 2024 г.

Затраты закупщиков за восемь месяцев в этом году оказались ниже по сравнению не только с прошлым, но и двумя предыдущими годами, следует из данных сервиса. В частности, в январе – августе 2023 г. было проведено 28 700 тендеров на 1,24 трлн руб., 2022 г. – 29 900 тендеров на 1,48 трлн руб.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь