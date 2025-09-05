Обмен промышленными данными планируется начать во второй половине 2026 года

Промышленные данные – это данные, которые формируются в рамках производственных процессов на самих предприятиях, – данные со станков, оборудования, их эксплуатационные характеристики и т. д. Разработкой платформы занимается ФГАУ «Цифровые индустриальные технологии» (ФГАУ «ЦИТ», ранее ФЦПРИИ, подведомственное Минпромторгу). Платформа будет агрегировать данные предприятий и позволит подключенным компаниям обмениваться ими в защищенном контуре. Конкретные условия обмена еще не проработаны.