Обмен промышленными данными планируется начать во второй половине 2026 года

Обмен промышленными данными планируется начать во второй половине 2026 годаВ дальнейшем это «озеро данных» будет анализировать искусственный интеллект
Минпромторг запустит платформу для обмена промышленными данными во втором полугодии 2026 г., рассказал «Ведомостям» представитель министерства. Он уточнил, что на текущий момент компоненты платформы уже разработаны и проходят нормативное закрепление в правовых документах.
Промышленные данные – это данные, которые формируются в рамках производственных процессов на самих предприятиях, – данные со станков, оборудования, их эксплуатационные характеристики и т. д. Разработкой платформы занимается ФГАУ «Цифровые индустриальные технологии» (ФГАУ «ЦИТ», ранее ФЦПРИИ, подведомственное Минпромторгу). Платформа будет агрегировать данные предприятий и позволит подключенным компаниям обмениваться ими в защищенном контуре. Конкретные условия обмена еще не проработаны.