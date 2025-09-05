Отдых в России в бархатный сезон подорожал на 6–13%

Российские отели в этом году существенно подняли цены на номера в период бархатного сезона (длится с сентября по октябрь), показал проведенный «Ведомостями» опрос туристических онлайн-платформ. Так, по данным «Т-путешествий» и компании T-Data, стоимость проживания в гостиницах в эти месяцы при бронировании за 2,5 месяца и более обойдется в среднем в 7300 руб. за ночь, а это на 13% больше, чем было годом ранее. В «Яндекс путешествиях» говорят, что отели за это же время подорожали на 6% до 7643 руб., сам сервис учитывает бронирования, совершенные с 1 января по 1 сентября. Такая же динамика и у OneTwoTrip, но конечная цена в среднем составляет 8200–8700 руб. Сервис онлайн-бронирования «Островок» зафиксировал увеличение стоимости номеров на 8% до 5400 руб.