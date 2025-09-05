Отдых в России в бархатный сезон подорожал на 6–13%На этом фоне туристы стали выбирать зарубежные направления
Российские отели в этом году существенно подняли цены на номера в период бархатного сезона (длится с сентября по октябрь), показал проведенный «Ведомостями» опрос туристических онлайн-платформ. Так, по данным «Т-путешествий» и компании T-Data, стоимость проживания в гостиницах в эти месяцы при бронировании за 2,5 месяца и более обойдется в среднем в 7300 руб. за ночь, а это на 13% больше, чем было годом ранее. В «Яндекс путешествиях» говорят, что отели за это же время подорожали на 6% до 7643 руб., сам сервис учитывает бронирования, совершенные с 1 января по 1 сентября. Такая же динамика и у OneTwoTrip, но конечная цена в среднем составляет 8200–8700 руб. Сервис онлайн-бронирования «Островок» зафиксировал увеличение стоимости номеров на 8% до 5400 руб.
Рост цен на проживание в отечественных гостиницах вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин связывает с инфляцией и высокими затратами отельеров на энергоносители, продукты питания, фонд оплаты труда. Еще одна причина – высокий спрос на объекты размещения при дефиците предложения. При этом динамика в российской туриндустрии выше, чем в международной. В результате интерес россиян сместился в сторону зарубежного отдыха, признает представитель Tez Tour. Например, на сентябрь – октябрь было продано на 160% больше туров в Китай, чем годом ранее. Впрочем, другие игроки такие показатели у этой страны объясняют в том числе смягчением визового режима. Но существенный рост числа турпутевок Tez Tour фиксирует и по другим международным направлениям: на Мальдивы – на 77%, в Таиланд – на 38%, в ОАЭ – на 15%. Абсолютные цифры он не привел, но, по его словам, удорожание отелей и авиабилетов «заметно ограничило спрос» на отдых внутри страны.