Минпромторг раскрыл сроки реализации проектов по добыче редких металлов

Федеральный проект «Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов» разработан министерством как часть нацпроекта «Новые материалы и химия». Ожидается, что его реализация позволит увеличить объем выпуска редких и редкоземельных металлов в денежном выражении к 2030 г. до 100 млрд руб. с 29 млрд в 2024 г.