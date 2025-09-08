Минпромторг раскрыл сроки реализации проектов по добыче редких металлов

Минпромторг раскрыл сроки реализации проектов по добыче редких металловОни должны позволить существенно снизить зависимость страны от импорта сырья
Минпромторг РФ раскрыл сроки реализации крупнейших проектов по добыче редких и редкоземельных металлов (РЗМ), предусмотренных федеральным проектом по развитию отрасли. Они позволят к 2030 г. избавиться от импортозависимости по большинству дефицитных металлов, отмечается в материалах министерства, с которыми ознакомились «Ведомости».
Федеральный проект «Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов» разработан министерством как часть нацпроекта «Новые материалы и химия». Ожидается, что его реализация позволит увеличить объем выпуска редких и редкоземельных металлов в денежном выражении к 2030 г. до 100 млрд руб. с 29 млрд в 2024 г.
