Главная / Бизнес /

Минпромторг раскрыл сроки реализации проектов по добыче редких металлов

Они должны позволить существенно снизить зависимость страны от импорта сырья
Василий Милькин
В результате реализации проектов по добыче редкоземельных металлов в России в ближайшие пять лет доля импорта лития, циркония, ниобия, РЗМ и вольфрама должна снизиться до нуля
В результате реализации проектов по добыче редкоземельных металлов в России в ближайшие пять лет доля импорта лития, циркония, ниобия, РЗМ и вольфрама должна снизиться до нуля / Александр Демьянчук / ТАСС

Минпромторг РФ раскрыл сроки реализации крупнейших проектов по добыче редких и редкоземельных металлов (РЗМ), предусмотренных федеральным проектом по развитию отрасли. Они позволят к 2030 г. избавиться от импортозависимости по большинству дефицитных металлов, отмечается в материалах министерства, с которыми ознакомились «Ведомости».

Федеральный проект «Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов» разработан министерством как часть нацпроекта «Новые материалы и химия». Ожидается, что его реализация позволит увеличить объем выпуска редких и редкоземельных металлов в денежном выражении к 2030 г. до 100 млрд руб. с 29 млрд в 2024 г.

