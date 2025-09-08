«Газпром» нашел потенциального покупателя на долю в Wintershall Noordzee

Если имущество принадлежит государству, но используется в коммерческих целях, то на него тоже может быть обращено взыскание, добавил Рачков. Пример: в Швеции в 2014 г. реализовали жилой дом, построенный в 1960-х гг. в пригороде Стокгольма, о. Лидинге, для российского торгового представительства. Принудительной продажи добился немецкий бизнесмен Франц Зедельмайер в счет компенсации за изъятую у него в Санкт-Петербурге усадьбу Мельцера, рассказывает Рачков. Дом под Стокгольмом Россия использовала не в государственных целях, решил шведский суд. А вот в Германии похожая попытка Зедельмайера провалилась: он доказывал, что Русский дом на Фридрихштрассе в Берлине по крайней мере частично используется Россией в коммерческих целях, но суд с этим не согласился.