«Газпром» нашел потенциального покупателя на долю в Wintershall Noordzee

«Газпром» нашел потенциального покупателя на долю в Wintershall NoordzeeНо сделке якобы препятствует ее арест судом Гааги по требованию богатейшего украинца Рината Ахметова
Структура группы «Газпрома» по поиску и приобретению нефтегазовых активов в дружественных странах «Газпром интернэшнл лимитед» (Калининградская обл.) нашла потенциального покупателя на свои 50% акций нидерландской Wintershall Noordzee, одной из крупнейших газодобывающих компаний на голландском морском шельфе, узнали «Ведомости» из материалов Окружного суда Гааги. Готовность приобрести бумаги выразила нидерландская Mazarine Energy, стороны даже подписали два меморандума о взаимопонимании 20 марта и 20 августа этого года, сообщила суду «Газпром интернэшнл лимитед». Но сделке якобы препятствует арест, который гаагский суд наложил на долю структуры «Газпрома» по требованию группы ДТЭК богатейшего украинца Рината Ахметова.
Wintershall Noordzee – это совместное предприятие «Газпром интернэшнл лимитед» и немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea. Компания с 1965 г. добывает газ в Северном море, сейчас она управляет 11 морскими установками. «Газпром» стал акционером Wintershall Noordzee в рамках обмена активами с Wintershall Dea в 2015 г. В марте прошлого года «Газпром интернэшнл лимитед» выставила долю в Wintershall Noordzee на продажу на электронной торговой площадке Газпромбанка, но о сделке не сообщалось.
Mazarine Energy в 2013 г. основал Эдвард ван Керсберген. В том же году компания получила разрешение на поиск и бурение нефтяных скважин в Тунисе, добыча нефти и газа там началась в 2017 г. В дополнение к этому Mazarine Energy в 2017–2018 гг. купила 28 месторождений в Румынии. Компания добывает 6700 барр. н. э. в день, говорится на ее сайте. Цель Mazarine Energy – сформировать диверсифицированный портфель, сочетающий разведку, оценку, разработку и добычу в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке, сказано там же. Ван Керсберген является председателем совета директоров компании, также в правление входят француз Батист Мази (операционный директор) и россиянин Валерий Конюшенко (финансовый директор).
Упрощенный арест
ДТЭК потребовала арестовать половину акций Wintershall Noordzee в обеспечение своих требований к России по делу о национализации «Крымэнерго». До присоединения Крыма к России структура Ахметова была крупнейшим акционером (57,49%) этой компании, снабжавшей полуостров электричеством. Постоянная палата Третейского суда в Гааге в ноябре 2023 г. обязала Россию выплатить ДТЭК убытки в размере $207,8 млн плюс проценты.
Окружной суд Гааги в декабре 2023 г. в порядке упрощенного судопроизводства удовлетворил ходатайство ДТЭК и разрешил ей исполнить арбитражное решение против России в Нидерландах. Но в феврале следующего года Россия опротестовала решение Постоянной палаты третейского суда в Апелляционном суде Гааги. Рассмотрение этого дела продолжается, поэтому исполнение арбитражного решения приостановлено.
Дело «Крымэнерго»
В июле этого года Окружной суд Гааги также в упрощенном порядке арестовал долю «Газпром интернэшнл лимитед» в Wintershall Noordzee в обеспечение требований ДТЭК к России. Структура Ахметова утверждает, что компанию группы «Газпрома» можно отождествить с государством. В том же месяце «Газпром интернэшнл лимитед» подала возражение против ареста. Компания настаивает, что не тождественна России, а взыскать задолженность ДТЭК может только за счет суверенных активов. На случай, если суд установит, что акции Wintershall Noordzee все-таки являются активами России, структура «Газпрома» утверждала, что их взыскание нарушило бы принцип государственного иммунитета.
«Газпром интернэшнл лимитед» подчеркнула, что крайне заинтересована в снятии ареста, поскольку из-за него не может осуществить предполагаемую передачу бумаг Wintershall Noordzee в пользу Mazarine Energy. Более того, в результате ареста акционеры Wintershall Noordzee приняли решение о реорганизации и прекращении дальнейших инвестиций в компанию с «далекоидущими последствиями для сотрудников и внешних консультантов, а также для стоимости компании», сообщила структура «Газпрома» суду.
Баланс интересов
Суд Гааги решил, что баланс интересов в этом деле склоняется на сторону ДТЭК, и отказался снять арест. В упрощенном производстве структура Ахметова не обязана доказывать, что бумаги Wintershall Noordzee можно считать государственной собственностью, которая имеет при этом коммерческое назначение и, следовательно, подлежит взысканию в соответствии с правом Нидерландов и Конвенцией ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, подчеркнула инстанция. Структура Ахметова должна лишь продемонстрировать правдоподобность этого, и ей, по мнению гаагского суда, это удалось.
Термин «имущество» в значении Конвенции ООН следует толковать широко, как «находящееся во владении государства или под его контролем», а владение Россией более 50% акций «Газпрома», холдинговой компании группы, неоспоримо, подчеркнул Окружной суд. На конец 2024 г. доля в «Газпроме», контролируемая Россией, составляла 50,23%, сказано на сайте компании. Бесспорно и то, что «Газпром», «Газпром интернэшнл лимитед» и Wintershall Noordzee являются коммерческими предприятиями, посчитала гаагская инстанция.
Также «Газпром интернэшнл лимитед» не убедила суд, что не может предоставить альтернативное обеспечение. Банковские гарантии недоступны ей из-за антироссийских санкций, настаивала компания, но структура «Газпрома» не доказала, по мнению инстанции, что не может полностью или частично перевести на счет суда выручку от продажи доли в Wintershall Noordzee, хотя ДТЭК заявляет о готовности снять арест в этом случае.
Шансы, что суд Нидерландов обратит взыскание по долгам России на имущество группы «Газпрома», составляют 50 на 50, оценивает партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков. Суды других стран поступали так, если госкомпания оказывалась «удлиненной рукой» государства, например действовала под его полным контролем или осуществляла некоторые суверенные публичные функции, отмечает он.
$7,9 млрд
Если имущество принадлежит государству, но используется в коммерческих целях, то на него тоже может быть обращено взыскание, добавил Рачков. Пример: в Швеции в 2014 г. реализовали жилой дом, построенный в 1960-х гг. в пригороде Стокгольма, о. Лидинге, для российского торгового представительства. Принудительной продажи добился немецкий бизнесмен Франц Зедельмайер в счет компенсации за изъятую у него в Санкт-Петербурге усадьбу Мельцера, рассказывает Рачков. Дом под Стокгольмом Россия использовала не в государственных целях, решил шведский суд. А вот в Германии похожая попытка Зедельмайера провалилась: он доказывал, что Русский дом на Фридрихштрассе в Берлине по крайней мере частично используется Россией в коммерческих целях, но суд с этим не согласился.
Отказ структуры «Газпрома» вносить в суд обеспечение Рачков связывает с опасением, что деньги могут зависнуть в Европе на неопределенный срок, а также с тем, что этим она признает, что должна отвечать по долгам России. Кроме того, компания может рассчитывать вскоре добиться снятия ареста, резюмировал адвокат.
«Ведомости» направили запросы в «Газпром» и адвокатам «Газпром интернэшнл лимитед» из амстердамских фирм KC Legal и OSK Advocaten. Также «Ведомости» ожидают ответа от Wintershall Noordzee, Mazarine Energy, ДТЭК и ее адвокатов из международной фирмы Linklaters.