На Патриарших прудах по-прежнему практически нет мест под рестораны

На Патриарших прудах по-прежнему практически нет мест под рестораныМногие заведения закрылись из-за дорогой аренды, но им на смену приходят другие
Патриаршие пруды (в народе Патрики. – «Ведомости») продолжают оставаться основным ресторанным районом Москвы, несмотря на активное закрытие точек общественного питания и смещение спроса на другие улицы города. По данным заместителя гендиректора агентства коммерческой недвижимости Invest7 Евгения Абрамычева, свободных помещений в этом месте по-прежнему мало: из 84 000 кв. м вакантно лишь 2000 кв. м, или 2,4% площадей. Консультант по торговой недвижимости и автор Telegram-канала SavA FM Анна Савенко говорит, что незанятыми в этом районе остаются не более 5% помещений, используемых под рестораны. Директор департамента направления стрит-ритейла NF Group Ирина Козина также утверждает, что число вакансий в районе Патриарших прудов в августе этого года было минимальным.
Если в Большом Патриаршем и Козихинском переулках этот показатель год назад составлял 12,4 и 2,8%, то сейчас он снизился до нуля, говорят в этой компании. В Спиридоньевском переулке мест не было как в этом августе, так и в аналогичный период 2024 г., отмечает Козина. Больше свободных площадей, по ее словам, стало только на Большой Бронной улице – сейчас там не занято 2,3% помещений под размещение ресторанов, тогда как в прошлом году вакансия там была практически нулевой.