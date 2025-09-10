ОТЭКО начала перевалку удобрений в азовском порту Тамань

Компания ОТЭКО Мишеля Литвака начала перевалку удобрений на принадлежащем ей терминале в порту Тамань, сообщил «Ведомостям» представитель стивидорной компании. Первая партия удобрений в объеме 52 000 т была отгружена 8 сентября, пояснил собеседник. По его словам, балкер класса Handymax с партией нитроаммофоски (NPK, сложное азотно-фосфорно-калийное удобрение) доставит груз в одну из стран Юго-Восточной Азии.