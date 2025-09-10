ОТЭКО начала перевалку удобрений в азовском порту Тамань

ОТЭКО начала перевалку удобрений в азовском порту ТаманьДо конца года компания намерена перегрузить 300 000 т продукции на фоне низких объемов экспорта угля
Компания ОТЭКО Мишеля Литвака начала перевалку удобрений на принадлежащем ей терминале в порту Тамань, сообщил «Ведомостям» представитель стивидорной компании. Первая партия удобрений в объеме 52 000 т была отгружена 8 сентября, пояснил собеседник. По его словам, балкер класса Handymax с партией нитроаммофоски (NPK, сложное азотно-фосфорно-калийное удобрение) доставит груз в одну из стран Юго-Восточной Азии.
Согласно планам ОТЭКО, общий объем перевалки удобрений на терминале в Тамани до конца 2025 г. превысит 300 000 т. Терминал продолжит отгрузки NPK, а также начнет перевалку других видов удобрений, в частности карбамида.
