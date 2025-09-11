«Роснефть» предложила оптимизировать затраты на строительство генерации

Топ-менеджер напомнил, что реализация утвержденной правительством в декабре 2024 г. генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 г. предполагает увеличение конечной цены на электроэнергию для промышленных потребителей до 12,8 руб. за 1 кВт⋅ч. Это вдвое больше текущего уровня, который составляет 6,4 руб. за 1 кВт⋅ч. Конечная цена включает стоимость электроэнергии на оптовом энергорынке (за реально выработанную электроэнергию), отдельные выплаты за мощность (фиксированы и призваны компенсировать условно-постоянные расходы генерации; туда же включены отдельные инвестнадбавки), электросетевой тариф за передачу энергии и энергосбытовую надбавку.