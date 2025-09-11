Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Роснефть» предложила оптимизировать затраты на строительство генерации

По мнению экспертов, наиболее эффективны были бы льготные кредиты и типовые проекты ТЭС
Василий Милькин
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Нефтекомпания «Роснефть» считает необходимой разработку комплексного плана по оптимизации финансирования строительства электростанций в России. Это может уменьшить темпы роста конечной цены на электроэнергию. Об этом 10 сентября заявил на конференции «Энергия для потребителей: вызовы, ресурсы, стратегии» ​​вице-президент «Роснефти» Василий Никонов.

Топ-менеджер напомнил, что реализация утвержденной правительством в декабре 2024 г. генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 г. предполагает увеличение конечной цены на электроэнергию для промышленных потребителей до 12,8 руб. за 1 кВт⋅ч. Это вдвое больше текущего уровня, который составляет 6,4 руб. за 1 кВт⋅ч. Конечная цена включает стоимость электроэнергии на оптовом энергорынке (за реально выработанную электроэнергию), отдельные выплаты за мощность (фиксированы и призваны компенсировать условно-постоянные расходы генерации; туда же включены отдельные инвестнадбавки), электросетевой тариф за передачу энергии и энергосбытовую надбавку.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте