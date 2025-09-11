Темпы роста оборотов у крупнейших ритейлеров начали снижаться

Рост оборота десяти крупнейших ритейлеров по итогам первого полугодия 2025 г. замедлился, говорится в исследовании агентства Infoline, с которыми ознакомились «Ведомости». Если в январе-июне прошлого года их выручка по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. увеличилась на 22,2% до 5,65 трлн руб., то за первые шесть месяцев 2025 г. – на 14,1% до 6,8 трлн руб. Замедлился и рост их доли в общем товарообороте. Если годом ранее оборот десяти крупнейших ритейлеров прибавил 1,65 п. п., достигнув 30,8%, то сейчас он составляет 30,9%.