Темпы роста оборотов у крупнейших ритейлеров начали снижаться

Сильнее всего выручка упала у сетей электроники и товаров для дома
Линда Журавлева
Лиана Липанова
Максим Стулов / Ведомости

Рост оборота десяти крупнейших ритейлеров по итогам первого полугодия 2025 г. замедлился, говорится в исследовании агентства Infoline, с которыми ознакомились «Ведомости». Если в январе-июне прошлого года их выручка по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. увеличилась на 22,2% до 5,65 трлн руб., то за первые шесть месяцев 2025 г. – на 14,1% до 6,8 трлн руб. Замедлился и рост их доли в общем товарообороте. Если годом ранее оборот десяти крупнейших ритейлеров прибавил 1,65 п. п., достигнув 30,8%, то сейчас он составляет 30,9%.

Темпы развития потребительского спроса сокращаются, отмечает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. По данным Росстата, оборот розничной торговли в январе-июле 2025 г. увеличился к аналогичному периоду прошлого года на 2,1%, тогда как годом ранее – на 9,5%. То есть темпы роста замедлились почти в пять раз, делает вывод Богданов.

