Концерн «Детскосельский» продал молочный комплекс в Воронеже

У входящих в воронежский концерн «Детскосельский» компаний Бутурлиновский агрокомплекс и «Пузевское» сменился собственник. По данным ЕГРЮЛа, в начале сентября их новым владельцем стало ООО «Плодородие». Это общество в равных долях принадлежит Максиму Чистякову и Людмиле Шишлянниковой. Связаться с ними не удалось. В «Детскосельском» на запрос «Ведомостей» не ответили.