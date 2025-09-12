Газета
Главная / Бизнес /

Концерн «Детскосельский» продал молочный комплекс в Воронеже

Он мог перейти крупному производителю свинины – группе «Агроэко»
Полина Гриценко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

У входящих в воронежский концерн «Детскосельский» компаний Бутурлиновский агрокомплекс и «Пузевское» сменился собственник. По данным ЕГРЮЛа, в начале сентября их новым владельцем стало ООО «Плодородие». Это общество в равных долях принадлежит Максиму Чистякову и Людмиле Шишлянниковой. Связаться с ними не удалось. В «Детскосельском» на запрос «Ведомостей» не ответили.

Сам концерн, созданный в 2007 г. его президентом Юрием Брагинцем, управляет воронежским заводом растительных масел «Бутурлиновский». Он также владеет агропредприятиями в Ленинградской области и Белоруссии.

