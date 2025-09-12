Ставки фрахта балкеров на Дальнем Востоке выросли до максимума с апреля

По данным агентства на 29 августа, стоимость фрахта балкеров типа Panamax (дедвейтом 80 000 т), идущих из порта Восточный (Приморский край) в Северный Китай и Южную Корею, выросла до $9/т, в порты Восточной Индии – до $16/т, в порты Западной Индии – до $18/т. За неделю ставки выросли на 6–13%, за исключением стоимости поставок в Восточную Индию, которая изменилась незначительно.