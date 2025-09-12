Газета
Ставки фрахта балкеров на Дальнем Востоке выросли до максимума с апреля

Этому способствовало увеличение спроса на российский уголь в Азии
Василий Милькин
Lianyungang Jiangsu / TASS
Lianyungang Jiangsu / TASS

Ставки фрахта балкеров при экспорте угля с Дальнего Востока выросли до максимума с апреля 2025 г. на фоне роста спроса на поставки из России. Об этом свидетельствуют данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которыми ознакомились «Ведомости».

По данным агентства на 29 августа, стоимость фрахта балкеров типа Panamax (дедвейтом 80 000 т), идущих из порта Восточный (Приморский край) в Северный Китай и Южную Корею, выросла до $9/т, в порты Восточной Индии – до $16/т, в порты Западной Индии – до $18/т. За неделю ставки выросли на 6–13%, за исключением стоимости поставок в Восточную Индию, которая изменилась незначительно.

Стоимость фрахта балкеров типа Handysize (дедвейтом 40 000 т) при поставках угля из порта Восточный в порты Южной Кореи увеличилась до $9/т, в порты Северного Китая – до $9/т, в порты Восточной Индии – до $27/т, в порты Западной Индии – до $29/т. За неделю ставки выросли на 4–7%.

