У внутренних IT-разработок крупных холдингов возникли сложности с тиражированием

У внутренних IT-разработок крупных холдингов возникли сложности с тиражированиемКэптивные IТ-компании все чаще сталкиваются с тем, что созданные под собственные нужды продукты никому больше не нужны
Один из крупнейших заказчиков отечественных IT-продуктов – нефтегазохимическая компания «Сибур» предупредила о проблемах с тиражированием продуктов, созданных в индустриальных центрах компетенций (ИЦК). Об этом сообщил на XI Федеральном форуме по ИТ и цифровым технологиям нефтегазовой отрасли РФ Smart oil & gas группы ComNews генеральный директор «Сибур Digital» Денис Юдаков.
О создании ИЦК – отраслевых IT-консорциумов – премьер-министр Михаил Мишустин объявил на форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в 2022 г. Эти консорциумы должны были объединить индустриальных заказчиков и разработчиков IT-решений, чтобы совместно в короткие сроки предложить отечественные софтверные продукты на замену иностранным.
