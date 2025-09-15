Ритейлеры увеличивают долю продаж мужской одежды

Доля мужской одежды в структуре продаж специализированных ритейлеров с 2021 по 2024 г. выросла на 2 п. п. до 27%, подсчитала компания Fashion Consulting Group (FCG). Эти данные подтверждают и участники рынка, причем у некоторых из них этот сегмент развивается еще стремительнее. У сети Baon только в первом полугодии 2025 г. реализация такой продукции увеличилась на 2 п. п. до 36%, при этом, по словам ее президента Ильи Ярошенко, в некоторых точках доля доходила до 50%.