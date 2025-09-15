Ритейлеры увеличивают долю продаж мужской одежды

Ритейлеры увеличивают долю продаж мужской одеждыОни замещают ушедшие из России международные бренды
Доля мужской одежды в структуре продаж специализированных ритейлеров с 2021 по 2024 г. выросла на 2 п. п. до 27%, подсчитала компания Fashion Consulting Group (FCG). Эти данные подтверждают и участники рынка, причем у некоторых из них этот сегмент развивается еще стремительнее. У сети Baon только в первом полугодии 2025 г. реализация такой продукции увеличилась на 2 п. п. до 36%, при этом, по словам ее президента Ильи Ярошенко, в некоторых точках доля доходила до 50%.
У магазинов Marc O’Polo продажи мужской одежды за аналогичный период выросли на 2,6 п. п. до 60%, у Finn Flare – сразу на 4 п. п. до 34%, сообщили представители этих компаний. Генеральный директор универмага Trend Island Николай Константинов добавляет, что за последние два года заметно увеличилось и число мужских брендов. По его словам, такая тенденция сохраняется и сейчас.