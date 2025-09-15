Газета
Китай в январе – июле втрое увеличил импорт никеля из России

Росту поставок способствуют привлекательные цены и увеличение выпуска нержавеющей стали
Василий Милькин
Павел Львов / РИА Новости
Павел Львов / РИА Новости

Экспорт необработанного никеля из России в Китай в январе – июле 2025 г. вырос втрое к показателю за сопоставимый период прошлого года и достиг 49 130 т. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, с которыми ознакомились «Ведомости».

В июле экспорт вырос в 19 раз в годовом выражении и достиг рекордного уровня в 17 740 т, следует из статистики. Это больше совокупных поставок за семь месяцев прошлого года (16 230 т).

