Аналитики ожидают оживления в черной металлургии в России с 2026 года

Аналитики ожидают оживления в черной металлургии в России с 2026 годаНо рекордный показатель производства стали 2021 года будет превышен лишь в 2030-х годах
Производство стали в России будет постепенно расти начиная с 2026 г. и в 2035 г. достигнет 78 млн т, что на 8% превышает показатели выплавки прошлого года. Об этом говорится в обзоре консалтинговой компании Б1 (есть у «Ведомостей»). В текущем году выпуск стали, по прогнозу аналитиков Б1, снизится на 11% до 64 млн т.
Затем производство начнет восстанавливаться. В 2026 г. показатель составит 70 млн т (+9% к уровню 2025 г.). Затем рост будет более плавным: в 2027 г. выпуск увеличится до 71 млн т (+1% к уровню предыдущего года), в 2028 г. восстановится до уровня 2024 г. – 72 млн т (+1%), в 2029 г. вырастет до 73 млн т (+1%). В 2032 г. производство достигнет рекордного показателя 2021 г. – 76 млн т, а в 2033 г. превысит его, составив 77 млн т.
