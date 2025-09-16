Газета
Нефтегазовые компании не стали делиться данными друг с другом

Обмен информацией нужен для обучения и функционирования генеративного ИИ в отрасли
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Компании нефтегазовой отрасли отказались создавать совместными усилиями платформу генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Ни один из участников рынка не готов делиться конфиденциальными данными с коллегами для обучения нейросети. Об этом заявил на XI Федеральном форуме по IT и цифровым технологиям нефтегазовой отрасли Smart Oil & Gas группы ComNews генеральный директор консалтинговой компании «Выгон консалтинг» Григорий Выгон.

«Выгон консалтинг» вместе с «Газпром нефтью» в 2024 г. выступили с инициативой по созданию общеотраслевой платформы по ИИ на мероприятиях индустриальных центров компетенций (ИЦК) «Нефтегаз, нефтехимия и недропользование». ИЦК были созданы в 2022 г. по инициативе премьера Михаила Мишустина, это консорциумы индустриальных заказчиков и IT-компаний, разрабатывающие отечественные софтверные продукты на замену иностранным.

