Нефтегазовые компании не стали делиться данными друг с другом

Нефтегазовые компании не стали делиться данными друг с другомОбмен информацией нужен для обучения и функционирования генеративного ИИ в отрасли
Компании нефтегазовой отрасли отказались создавать совместными усилиями платформу генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Ни один из участников рынка не готов делиться конфиденциальными данными с коллегами для обучения нейросети. Об этом заявил на XI Федеральном форуме по IT и цифровым технологиям нефтегазовой отрасли Smart Oil & Gas группы ComNews генеральный директор консалтинговой компании «Выгон консалтинг» Григорий Выгон.
«Выгон консалтинг» вместе с «Газпром нефтью» в 2024 г. выступили с инициативой по созданию общеотраслевой платформы по ИИ на мероприятиях индустриальных центров компетенций (ИЦК) «Нефтегаз, нефтехимия и недропользование». ИЦК были созданы в 2022 г. по инициативе премьера Михаила Мишустина, это консорциумы индустриальных заказчиков и IT-компаний, разрабатывающие отечественные софтверные продукты на замену иностранным.