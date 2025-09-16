Структура АФК «Система» инвестирует в препарат от заболеваний печени

Структура АФК «Система» инвестирует в препарат от заболеваний печениПока эффективных аналогов ему на российском рынке нет
Входящая в АФК «Система» «Биннофарм групп» поможет вывести на рынок препарат против неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), для этих целей она инвестирует в его клинические исследования около 300 млн руб. Сама фармкомпания договорилась о стратегическом партнерстве с разработчиком лекарства – Санкт-Петербургским государственным химико-фармацевтическим университетом (СПХФУ), сообщили представители сторон. Сейчас, по их словам, средство проходит вторую стадию клинических исследований силами самого вуза, ее планируется завершить в 2027 г. Необходимо провести три такие стадии, для того чтобы приступить к регистрации лекарства. И лишь после этого его можно начать продавать. Вывод препарата запланирован на 2031 г., говорят собеседники «Ведомостей». По их словам, «Биннофарм групп», в свою очередь, профинансирует третью стадию и организацию промышленного производства этого средства.
При метаболической жировой болезни печени клетки этого органа замещаются жировыми клетками, объясняет врач-гастроэнтеролог «Сберздоровья» Наталья Мотылева. По ее словам, чаще всего причинами этого заболевания являются нарушение обмена веществ и ожирение. Если болезнь не лечить, может развиться фиброз (образование небольшой рубцовой ткани), а также цирроз (сильное повреждение печени с множеством рубцов), указывает эксперт. Сейчас в России нет зарегистрированных препаратов для терапии НАЖБП, говорят представители «Биннофарм групп» и СПХФУ. Поэтому, по их словам, спрос на него может быть довольно высоким. Планируемый ежегодный объем продаж стороны оценивают более чем в 1 млрд руб. Помимо внутреннего рынка, «Биннофарм групп» планирует выйти с этим лекарством и за рубеж, приводятся в сообщении слова гендиректора компании Рустема Муратова.