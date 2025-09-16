Структура АФК «Система» инвестирует в препарат от заболеваний печени

Входящая в АФК «Система» «Биннофарм групп» поможет вывести на рынок препарат против неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), для этих целей она инвестирует в его клинические исследования около 300 млн руб. Сама фармкомпания договорилась о стратегическом партнерстве с разработчиком лекарства – Санкт-Петербургским государственным химико-фармацевтическим университетом (СПХФУ), сообщили представители сторон. Сейчас, по их словам, средство проходит вторую стадию клинических исследований силами самого вуза, ее планируется завершить в 2027 г. Необходимо провести три такие стадии, для того чтобы приступить к регистрации лекарства. И лишь после этого его можно начать продавать. Вывод препарата запланирован на 2031 г., говорят собеседники «Ведомостей». По их словам, «Биннофарм групп», в свою очередь, профинансирует третью стадию и организацию промышленного производства этого средства.