Минфин выступил против индексации отсечки для акциза на сталь

Минфин выступил против индексации отсечки для акциза на стальМеталлурги просили снизить нагрузку на них на фоне плохой конъюнктуры рынка и падения внутреннего спроса
Минфин России против индексации цены отсечения при расчете акциза на сталь, рассказал журналистам заместитель министра Алексей Сазанов 15 сентября. «Повышаться отсечка не будет. <...> Бюджетная ситуация не позволяет сейчас индексировать отсечку», – сказал чиновник (цитата по «Интерфаксу»).
Акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней месячной экспортной цены стальных слябов на базисе FOB («погрузка на борт») в портах юга России действует с начала 2022 г. С 1 августа того же года была установлена цена отсечения в размере 30 000 руб. за 1 т, ниже которой акциз обнуляется.
