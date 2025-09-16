Газета
Минфин выступил против индексации отсечки для акциза на сталь

Металлурги просили снизить нагрузку на них на фоне плохой конъюнктуры рынка и падения внутреннего спроса
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин России против индексации цены отсечения при расчете акциза на сталь, рассказал журналистам заместитель министра Алексей Сазанов 15 сентября. «Повышаться отсечка не будет. <...> Бюджетная ситуация не позволяет сейчас индексировать отсечку», – сказал чиновник (цитата по «Интерфаксу»).

Акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней месячной экспортной цены стальных слябов на базисе FOB («погрузка на борт») в портах юга России действует с начала 2022 г. С 1 августа того же года была установлена цена отсечения в размере 30 000 руб. за 1 т, ниже которой акциз обнуляется.

