Сеть зоомагазинов Cats & Dogs закрыла почти все точки в Москве

Сеть зоомагазинов Cats & Dogs закрыла почти все точки в МосквеЕе владелец еще в прошлом году столкнулся с финансовыми сложностями, ему грозит банкротство
В Москве на сегодняшний момент работает лишь пять зоомагазинов Cats & Dogs, хотя ранее эта сеть насчитывала 20 точек. Такой вывод сделали «Ведомости» на основе данных «Яндекс карт» и обзвона торговых центров, где раньше находились эти объекты. Сколько их осталось в регионах, неизвестно, на сайте компании они не указаны.
Cats & Dogs входит в розничное подразделение группы «Иванко» бизнесмена Алексея Иващенкова, которая также управляет сетью магазинов зоотоваров «Ле’муррр». Все три ее точки в Москве и Подмосковье пока работают, как и объекты в других городах. Существенная часть бизнеса «Иванко» – дистрибуция и импорт зоотоваров, в том числе кормов. В самой группе, а также в «Ле’муррр» и Cats & Dogs на запросы «Ведомостей» не ответили.
Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам