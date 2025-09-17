Сеть зоомагазинов Cats & Dogs закрыла почти все точки в Москве

Cats & Dogs входит в розничное подразделение группы «Иванко» бизнесмена Алексея Иващенкова, которая также управляет сетью магазинов зоотоваров «Ле’муррр». Все три ее точки в Москве и Подмосковье пока работают, как и объекты в других городах. Существенная часть бизнеса «Иванко» – дистрибуция и импорт зоотоваров, в том числе кормов. В самой группе, а также в «Ле’муррр» и Cats & Dogs на запросы «Ведомостей» не ответили.