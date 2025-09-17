Нефтяной компас России: внутренняя эффективность в эпоху новых вызовов

Россия при этом сохраняет стабильно высокую долю в мировых физических объемах бурения, составляющую от 15 до 22% мирового бурения в натуральном выражении, однако качественная структура работ кардинально отличается от других крупных игроков. Российское бурение почти полностью ориентировано на эксплуатационные работы на суше для поддержания добычи на зрелых месторождениях Западной Сибири и освоения новых объектов в Восточной Сибири и Арктике. В то время как глобальный тренд смещается в сторону высокотехнологичных шельфовых и глубоководных проектов, Россия обеспечивает крупные объемы преимущественно за счет массового бурения относительно неглубоких наземных скважин. Разведочное бурение занимает довольно скромное место в структуре, а доля шельфовых проектов минимальна из-за высоких издержек, санкционных ограничений и технологических барьеров.