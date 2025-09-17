Нефтяники концентрируются на разработке старых активов вместо освоения новых

Нефтяники концентрируются на разработке старых активов вместо освоения новыхНо для долгосрочного развития отрасли необходимы меры стимулирования освоения трудноизвлекаемой нефти
Российские нефтяные компании смещают фокус с поиска новых месторождений на интенсификацию добычи на действующих активах. Это позволяет компаниям поддерживать добычу нефти на текущем уровне без значительных капитальных затрат. Но для долгосрочного развития отрасли необходимы меры стимулирования освоения трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ). Такие выводы приведены в докладе «Нефтяной компас России», который совместно с «Ведомостями» подготовил Институт энергетики и финансов (ИИФ) для презентации на X Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени.
В докладе отмечается, что в российской нефтесервисной отрасли наблюдается тренд на увеличение доли затрат на эксплуатационное бурение и интенсификацию добычи: в 2024 г. доля таких вложений в общем объеме капитальных затрат достигла 72% против 68% в 2020 г. При этом доля затрат на разведочное бурение и сейсморазведку снизилась с 32% в 2020 г. до 28% в 2024 г. По прогнозу ИИФ, в 2025 г. доля затрат на эксплуатационное бурение и интенсификацию добычи вырастет до 73%, а доля затрат на разведочное бурение и сейсморазведку снизится до 27%.
Текущий тренд обусловлен комплексом экономических и геополитических факторов: внешними ограничениями, обязательствами России в рамках соглашения ОПЕК+ и обострением конкуренции на экспортных рынках, отмечают эксперты. Рост экспортных рисков и необходимость соблюдения квот ОПЕК+ сделали нецелесообразным ввод новых крупных месторождений, сместив фокус на эффективность существующего фонда, указывают они.
В то же время геологоразведка и разведочное бурение в новых регионах нефтедобычи, в том числе на шельфе, сопряжены с рядом технических сложностей и требуют дорогостоящих технологий, доступ к которым ограничен из-за санкций, а сроки окупаемости таких инвестиций значительны.
В условиях истощения крупных месторождений и необходимости поддержания уровня добычи при ограниченных возможностях наращивания экспорта в России растет спрос на нефтесервисные услуги, направленные на повышение нефтеотдачи, говорится в докладе. В результате на первый план выходят три сегмента нефтесервисного рынка: горизонтальное бурение, гидроразрыв пласта (ГРП) и капитальный ремонт скважин (КРС).
Горизонтальное бурение стало ключевым инструментом интенсификации добычи и освоения ТрИЗ. Многостадийный ГРП обеспечивает повышение эффективности бурения и позволяет оптимизировать затраты на оборудование. Многие пласты на месторождениях Урало-Поволжья и Западной Сибири ранее считались нерентабельными для промышленной разработки, но сочетание горизонтального бурения и многостадийного ГРП радикально меняет ситуацию, отмечается в докладе. КРС продлевает срок службы фонда скважин и позволяет восстанавливать дебит на истощенных месторождениях.
Другим трендом в российской нефтесервисной отрасли авторы доклада считают рост производства базового нефтесервисного оборудования (трубной продукции и насосов) при сохраняющейся зависимости в высокотехнологичных сегментах (роторные управляемые системы, интеллектуальные датчики, специализированные морские платформы). Это создает стратегическую уязвимость при реализации сложных проектов на шельфе, в Арктике и при разработке ТрИЗ, отмечается в обзоре.
Еще одним трендом, по мнению авторов доклада, является консолидация нефтесервисной отрасли вокруг отечественных подрядчиков и сервисных подразделений ВИНК. Например, 30% рынка бурения, по данным ИИФ, приходится на компанию «РН-бурение» (входит в «Роснефть»), 19% рынка занимает БК «Развитие» (БК «Евразия»), 15% – «Сургутнефтегаз».
По мнению авторов исследования, текущая модель работы отрасли устойчива в краткосрочной перспективе – в ближайшие 3–5 лет. Интенсификация добычи и локализация производства основного нефтесервисного оборудования позволяют поддержать добычу на текущем уровне в ближайшие годы, но без технологического прорыва и новых открытий велика вероятность стагнации добычи нефти в стране после 2030 г., говорится в докладе.
В 2024 г. добыча нефти в России, по данным Минэнерго, снизилась на 3% до 516,1 млн т. При этом целевой сценарий энергетической стратегии России на период до 2050 г. предполагает, что добыча нефти в стране должна вырасти до 540 млн т в 2030 г. и сохраниться на этом уровне до 2050 г.
В текущих условиях необходимы государственные меры поддержки освоения ТрИЗ и меры поддержки независимых нефтесервисных компаний, отмечается в докладе. Возможными мерами поддержки ТрИЗ авторы доклада считают налоговое стимулирование с дифференцированным подходом в зависимости от сложности проекта и создание крупного лизингового оператора для обеспечения отрасли дорогостоящим оборудованием.
В качестве возможных мер поддержки нефтесервисных компаний в докладе указаны льготные кредитные программы на закупку отечественного оборудования с привлечением средств Фонда развития промышленности, ускоренная амортизация оборудования и гарантийная поддержка по кредитам.
Качество запасов нефти в России и мире снижается, но новые технологии позволяют работать с небольшими залежами, которые раньше игнорировались, а также получать больше нефти на традиционных активах, говорит заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Потенциал месторождений Западной Сибири далеко не исчерпан, соглашается партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. По его мнению, за счет интенсификации добычи и освоения ТрИЗ Россия может нарастить добычу на 20–30 млн т в год к текущему уровню.
При этом необходимы комплексные меры поддержки и стимулирования освоения ТриЗ, отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Он поясняет, что они должны быть направлены на создание и внедрение новых технологий и предоставление стабильных фискальных условий, которые будут способствовать принятию нефтяными компаниями повышенных коммерческих рисков. По мнению независимого промышленного эксперта Максима Худалова, одной из мер поддержки могло бы стать обнуление ставки налога на имущество для оборудования, используемого при разработке ТрИЗ.
По мнению Суверова, господдержка необходима не только в части налогообложения, но и по другим направлениям. В частности, необходимы оптимизация регулирования в недропользовании, поддержка научных исследований ТрИЗ и обеспечение нефтяной отрасли кадрами, поясняет эксперт.