Нефтяники концентрируются на разработке старых активов вместо освоения новых

В докладе отмечается, что в российской нефтесервисной отрасли наблюдается тренд на увеличение доли затрат на эксплуатационное бурение и интенсификацию добычи: в 2024 г. доля таких вложений в общем объеме капитальных затрат достигла 72% против 68% в 2020 г. При этом доля затрат на разведочное бурение и сейсморазведку снизилась с 32% в 2020 г. до 28% в 2024 г. По прогнозу ИИФ, в 2025 г. доля затрат на эксплуатационное бурение и интенсификацию добычи вырастет до 73%, а доля затрат на разведочное бурение и сейсморазведку снизится до 27%.