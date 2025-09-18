Импорт автомобилей с пробегом из Южной Кореи вырос почти в 2 раза

Чаще всего за минувшие восемь месяцев из Южной Кореи ввозили машины Kia местного производства – 17 270 единиц, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. На 2-м месте по популярности оказались автомобили BMW – 12 356 шт. (рост почти в 3 раза), затем Hyundai – 9278 шт. (рост в 1,7 раза), Mercedes – 6593 шт. (рост в 1,8 раза) и Audi – 3738 шт. (рост в 1,7 раза). Среди топ-15 ввозимых брендов только Toyota показала снижение в годовом выражении – на четверть до 1275 машин.