Импорт автомобилей с пробегом из Южной Кореи вырос почти в 2 раза

Импорт автомобилей с пробегом из Южной Кореи вырос почти в 2 разаОни стали альтернативой для тех, кто не желает покупать новую китайскую машину
Импорт подержанных легковых автомобилей из Южной Кореи в январе – августе 2025 г. достиг 61 573 единиц, следует из данных «Автостата», которые есть у «Ведомостей». Это на 88% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За весь прошлый год из Кореи было ввезено 55 496 подержанных машин.
Чаще всего за минувшие восемь месяцев из Южной Кореи ввозили машины Kia местного производства – 17 270 единиц, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. На 2-м месте по популярности оказались автомобили BMW – 12 356 шт. (рост почти в 3 раза), затем Hyundai – 9278 шт. (рост в 1,7 раза), Mercedes – 6593 шт. (рост в 1,8 раза) и Audi – 3738 шт. (рост в 1,7 раза). Среди топ-15 ввозимых брендов только Toyota показала снижение в годовом выражении – на четверть до 1275 машин.