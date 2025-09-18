Рынок продовольственных товаров стал расти медленнее

Рынок продовольственных товаров стал расти медленнееНа фоне высокой ключевой ставки у ритейлеров увеличиваются расходы
Темпы роста оборота розничной торговли продовольственными товарами начали замедляться. К такому выводу пришла аналитическая компания Infoline. По ее данным, если в прошлом году этот сегмент в денежном выражении прибавил 14,7%, достигнув 26,41 трлн руб., то в 2025 г. она ожидает уже роста на 12,8% до 29,8 трлн руб. А в следующем году этот рынок увеличится лишь на 8,5% до 32,3 трлн руб., прогнозирует гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Но в Ассоциации компаний розничной торговли убеждены, что продовольственный ритейл сохранит «двузначные темпы роста» в 2025 г. и «положительную динамику» в следующем, говорит ее председатель президиума Станислав Богданов.
Этот рынок начнет замедляться уже во втором полугодии 2025 г., считают в Infoline. Если в первом полугодии его оборот увеличился на 13,9% до 14,16 трлн руб., то по итогам июля – декабря он прибавит не более 11,9% до 15,63 трлн руб., уверяет Бурмистров. Причем основной вклад в рост во втором полугодии, по его оценке, будет обеспечен инфляцией, как и в 2026 г. Физический же объем потребления стагнирует или увеличивается незначительно, объясняет он.