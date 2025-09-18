Рынок продовольственных товаров стал расти медленнее

Темпы роста оборота розничной торговли продовольственными товарами начали замедляться. К такому выводу пришла аналитическая компания Infoline. По ее данным, если в прошлом году этот сегмент в денежном выражении прибавил 14,7%, достигнув 26,41 трлн руб., то в 2025 г. она ожидает уже роста на 12,8% до 29,8 трлн руб. А в следующем году этот рынок увеличится лишь на 8,5% до 32,3 трлн руб., прогнозирует гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Но в Ассоциации компаний розничной торговли убеждены, что продовольственный ритейл сохранит «двузначные темпы роста» в 2025 г. и «положительную динамику» в следующем, говорит ее председатель президиума Станислав Богданов.