На бывшем автозаводе Toyota в Санкт-Петербурге будут делать машины Senat

После перезапуска предприятия в 2026 году этим займется Aurus с дружественным партнером
Артем Гришков
Светлана Афонина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Производство автомобилей на бывшем заводе японской Toyota в Санкт-Петербурге перезапустят в следующем году. Сейчас ведется работа с партнером из дружественной страны по возобновлению выпуска автомобилей, рассказал «Ведомостям» вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Он не стал раскрывать, какая именно зарубежная компания выступит партнером для перезапуска производства. Источник «Ведомостей», знакомый с ходом организации производства на площадке, уточнил, что в 2026 г. будет запущен выпуск автомобилей под брендом Senat, линейка будет состоять из двух седанов и одного внедорожника.

