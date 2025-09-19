На бывшем автозаводе Toyota в Санкт-Петербурге будут делать машины Senat

На бывшем автозаводе Toyota в Санкт-Петербурге будут делать машины SenatПосле перезапуска предприятия в 2026 году этим займется Aurus с дружественным партнером
Производство автомобилей на бывшем заводе японской Toyota в Санкт-Петербурге перезапустят в следующем году. Сейчас ведется работа с партнером из дружественной страны по возобновлению выпуска автомобилей, рассказал «Ведомостям» вице-губернатор города Кирилл Поляков.
Он не стал раскрывать, какая именно зарубежная компания выступит партнером для перезапуска производства. Источник «Ведомостей», знакомый с ходом организации производства на площадке, уточнил, что в 2026 г. будет запущен выпуск автомобилей под брендом Senat, линейка будет состоять из двух седанов и одного внедорожника.
Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам