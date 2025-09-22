Газета
Главная / Бизнес /

Рейтинг «Ведомостей»: топ-200 туристических уголков России

​Среди 2500 городов и поселков выявлены самые популярные относительно численности населения
Артем Косенок
Александр Соколов
Ведомости

Рынок внутреннего туризма в России продолжает расти. В первой половине 2025 г. туристы совершили 41,4 млн поездок – на 7% больше, чем за аналогичный период 2024 г., сообщал в августе заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. К 2030 г. президент России Владимир Путин поставил цель достичь масштабов туризма в 5% ВВП и 140 млн турпоездок, напомнил он. Росстат тоже отмечает рост туризма: в январе – июле 2025 г. было 101 млн поездок по России, на 5% больше периода предыдущего года и на 18% больше уровня 2022 г.

Официальная статистика противоречива из-за разных методик оценки, отметил представитель Минэкономразвития: там считают ночевки, а Росстат включает личные, деловые и однодневные поездки. Но главное – из нее не понятно, куда именно едут туристы отдохнуть.

