Сеть кофеен «Здрасте» займется выпуском десертов

Сеть кофеен «Здрасте» планирует вложить 100 млн руб. в запуск собственного кондитерского производства. Об этом «Ведомостям» рассказал ее гендиректор Гнел Амирян. На старте, по его словам, компания намерена уже со следующего года выпускать на площадке (около 1000 кв. м) 8–10 видов десертов. Пока они будут продаваться только в «Здрасьте», но Амирян не исключает, что в долгосрочной перспективе сеть предложит их и сторонним точкам.