Главная / Бизнес /

Сеть кофеен «Здрасте» займется выпуском десертов

Это связано в том числе и с наличием дефицита поставщиков такой продукции
Линда Журавлева
Freepik
Freepik

Сеть кофеен «Здрасте» планирует вложить 100 млн руб. в запуск собственного кондитерского производства. Об этом «Ведомостям» рассказал ее гендиректор Гнел Амирян. На старте, по его словам, компания намерена уже со следующего года выпускать на площадке (около 1000 кв. м) 8–10 видов десертов. Пока они будут продаваться только в «Здрасьте», но Амирян не исключает, что в долгосрочной перспективе сеть предложит их и сторонним точкам.

Собственное производство поможет обеспечить стабильный канал поставок и контроль качества, объясняет он. Такое решение вызвано, по его словам, и «системным дефицитом поставщиков».

