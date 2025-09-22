Сеть кофеен «Здрасте» займется выпуском десертов

Сеть кофеен «Здрасте» займется выпуском десертовЭто связано в том числе и с наличием дефицита поставщиков такой продукции
Сеть кофеен «Здрасте» планирует вложить 100 млн руб. в запуск собственного кондитерского производства. Об этом «Ведомостям» рассказал ее гендиректор Гнел Амирян. На старте, по его словам, компания намерена уже со следующего года выпускать на площадке (около 1000 кв. м) 8–10 видов десертов. Пока они будут продаваться только в «Здрасьте», но Амирян не исключает, что в долгосрочной перспективе сеть предложит их и сторонним точкам.
Собственное производство поможет обеспечить стабильный канал поставок и контроль качества, объясняет он. Такое решение вызвано, по его словам, и «системным дефицитом поставщиков».
